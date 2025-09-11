La factura invisible del parón para Madrid y Barça: 200.000 kilómetros como antesala a una odisea de 7 partidos en 22 días

Mastantuono aterriza en Madrid con 23.290 kilómetros a sus espaldas tras recorrer Buenos Aires y Guayaquil con Argentina. A pocos kilómetros de distancia, Araújo suma 22.861 kilómetros después de su periplo uruguayo hasta Santiago de Chile. Son solo dos casos de una factura colectiva brutal.

Los jugadores de Real Madrid y Barcelona han recorrido cerca de 200.000 kilómetros durante este parón internacional de septiembre.

Mientras España celebra el histórico 6-0 a Turquía y las selecciones sudamericanas avanzan hacia el Mundial 2026, los clubes pagan un precio invisible que puede resultar determinante.

El calendario no perdona: entre el 13 de septiembre y el 5 de octubre, ambos equipos disputarán siete partidos decisivos en apenas 22 días. La combinación de jet lag, vuelos transcontinentales y máxima exigencia competitiva convierte estos números en una amenaza real para el rendimiento.

La odisea del Madrid

Xabi Alonso observa con inquietud el regreso escalonado de sus 13 internacionales, especialmente los sudamericanos que han cruzado medio mundo. Mastantuono lidera la lista de kilómetros recorridos con sus 23.290, seguido por Fede Valverde con 21.991 entre Madrid, Montevideo y Santiago.

Los casos españoles también preocupan en Valdebebas. Carvajal y Huijsen han completado 6.308 kilómetros cada uno en su ruta Madrid-Sofía-Konya-Madrid. Xabi Alonso deberá gestionar las rotaciones considerando que algunos jugadores aterrizaron apenas 48 horas antes del debut liguero.

Los franceses Mbappé y Tchouaméni suman 4.119 kilómetros, mientras Arda Güler alcanza los 6.311 entre Estambul y Konya. El riesgo de lesiones musculares se dispara cuando se combinan vuelos transcontinentales con exigencia física máxima en competición oficial.

El entrenador madridista ya confirmó que varios sudamericanos se incorporarán directamente en San Sebastián, saltándose entrenamientos preparatorios. La gestión de cargas será clave para mantener el rendimiento durante el calendario infernal que se avecina en este arranque crucial de temporada.

El cansancio azulgrana

Por su parte, Hansi Flick encara un reto aún mayor con 16 convocados frente a los 13 del Madrid. Ronald Araújo encabeza la lista barcelonista con 22.861 kilómetros en su travesía uruguaya, mientras Raphinha acumula 20.901 kilómetros entre Barcelona, Río de Janeiro y El Alto boliviano.

Los seis españoles del Barça brillaron en el 6-0 a Turquía, pero pagaron el precio de 5.303 kilómetros cada uno. Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsí y Fermín López regresan como héroes nacionales pero físicamente tocados tras el doble compromiso.

El técnico alemán debe equilibrar el estado de forma individual con las necesidades colectivas. Jules Koundé suma 3.476 kilómetros con Francia, mientras Lewandowski alcanza los 2.464 con Polonia. La plantilla culé presenta mayor diversidad de procedencias, complicando la planificación de recuperación.

Flick ya anunció rotaciones obligadas para el debut contra el Valencia. El Barcelona dependerá de la profundidad de su plantilla para navegar estos 22 días decisivos, donde cada decisión técnica puede marcar el rumbo de toda la temporada europea.

Partidos cada tres días

El Real Madrid regresa a la competición este sábado 13 de septiembre visitando San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, un duelo que marca el inicio de tres semanas despiadadas.

El calendario madridista continuará recibiendo al Marsella en Champions League (16/09) seguido del Espanyol en el Bernabéu (20/09) y un complicado desplazamiento ante el Levante (23/09).

Calendario Real Madrid Real Madrid - Real Sociedad. 13 septiembre Real Madrid - Olympique Marsella. 16 septiembre Real Madrid - Espanyol. 20 septiembre Levante - Real Madrid. 23 septiembre Atlético de Madrid - Real Madrid. 27 septiembre Kairat - Real Madrid. 30 septiembre Real Madrid - Villarreal. 4 o 5 octubre

La secuencia se intensifica con el derbi madrileño en el Metropolitano contra el Atlético (27/09), antes de recibir al Kairat Almaty en la segunda jornada europea (30/09) y cerrar este ciclo infernal recibiendo al Villarreal (4/10).

El Barcelona inicia su particular maratón el domingo 14 de septiembre en el Estadio Johan Cruyff contra el Valencia, un clásico liguero que servirá de termómetro para medir el estado de la plantilla tras el regreso de los internacionales.

Apenas tres días después, los de Hansi Flick viajarán a Inglaterra para medirse al Newcastle en su estreno en la Champions League (18/09), un duelo exigente por el rival y el esfuerzo logístico del desplazamiento europeo.

Calendario Barça Barça - Valencia. 14 septiembre Newcastle - Barça. 18 septiembre Barça - Getafe. 21 septiembre Real Oviedo - Barça. 25 septiembre Barça - Real Sociedad. 28 septiembre Barça - PSG. 1 octubre Sevilla - Barça. 4 o 5 octubre

La secuencia continuará con el Getafe, que visitará Barcelona el 21 de septiembre, seguido por una salida a Oviedo el día 25. El 28 de septiembre reciben a la Real Sociedad y el 1 de octubre juegan en casa contra el PSG. Para culminar, el 5 de octubre visitan el Pizjuán para medirse al Sevilla.