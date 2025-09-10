Sonia Bermúdez, alto y claro sobre la figura de Jenni Hermoso: "No le voy a descubrir, es una leyenda"

Sonia Bermúdez fue presentada este miércoles como nueva seleccionadora española absoluta femenina. Un acto, celebrado en Las Rozas, que supuso el inicio de una nueva etapa tras la destitución de Montse Tomé.

La vallecana, de 40 años, no ocultó sus grandes objetivos desde el primer momento. "Queremos la segunda estrella, queremos seguir siendo las mejores. Me siento cómoda en la exigencia", declaró con contundencia durante su primera comparecencia.

Ante las dudas sobre su experiencia, fue contundente: "Todos conocéis mi carrera deportiva. He jugado en las mejores ligas. Cuando me retiré, tuve opciones para entrenar en Primera y Segunda". Explicó su decisión: "Pude elegir otro camino, elijo este. Dos Eurocopas, un Mundial sub-20... Me siento preparada, tengo ganas de empezar".

Bermúdez fue clara sobre su filosofía: "Comenzamos de cero. Queremos centrarnos en el proyecto y vamos a tratar de traer a las mejores". Insistió en su metodología: "Estamos siguiendo a todas las futbolistas todas las semanas. Cuando llegue la lista hablaremos de todas las jugadoras".

Respecto a su predecesora, mostró respeto: "Recientemente no hemos hablado, pero han hecho una labor espectacular. Le deseo éxitos en su nueva etapa". Reconoció el punto de partida: "Las decisiones las toma la Federación. El fútbol es cambiante. Sé lo que es el puesto de entrenadora".

La nueva técnica no rehuyó la presión: "Me encanta la exigencia. No veo mejor escenario para empezar que con una semifinal". Su debut será contra Suecia el 24 de octubre: "Estoy deseando empezar. Lo que queremos es ganar esa Nations".

El apoyo a Jenni

El momento más destacado llegó al ser preguntada por la máxima goleadora histórica de España. "Yo no voy a descubrir quién es Jenni Hermoso. Es una leyenda, la máxima goleadora de la selección". La seleccionadora añadió: "Ahora está jugando en México. Pero tendréis que esperar a la lista".

Sobre entrenar a jugadoras con las que compartió vestuario, como Irene Paredes o Alexia Putellas, mostró confianza: "Me lo tomo como algo positivo. Cada futbolista es diferente. Vamos a exigir el máximo a todas". Añadió: "Ese camino ya lo tenemos, vamos a trabajar lo máximo".

Respecto a Mapi León, evitó dar pistas: "No quiero darle muchas pistas a Suecia, cuando llegue la lista ya os explicaré. Tenemos que esperar". Mantuvo la incógnita: "Hasta que no salga la lista no puedo revelar nada".

Bermúdez fue ambiciosa en sus metas: "Queremos ganar la segunda Nations, queremos la segunda estrella". Explicó su filosofía competitiva: "Cuando era futbolista, no te cansas de ganar, al revés, quieres seguir ganando. Eso es lo que voy a transmitir".

La seleccionadora agradeció el apoyo institucional: "Tenemos el apoyo de la federación en todo lo que consideremos. Tenemos un equipo espectacular". Mostró su gratitud: "Quiero agradecer al presidente la confianza depositada en mí para coger este cargo".

Bermúdez cerró su presentación con un mensaje claro: "Queremos más títulos, sabemos que vamos a dirigir a las mejores futbolistas del mundo. Es un orgullo, pero con la máxima exigencia y compromiso".

La nueva seleccionadora dejó patente su hambre de títulos y su respeto hacia figuras como Jenni Hermoso, marcando el tono de una etapa que promete continuidad en el éxito.