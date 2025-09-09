Muere la promesa del fútbol colombiano Éder Smic Valencia a los 16 años antes de fichar por los New York Red Bulls

El fútbol colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Éder Smic Valencia Ambuila, un talentoso futbolista de apenas 16 años que perdió la vida en un devastador accidente de tránsito. La tragedia ocurrió en la vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, en el departamento del Cauca.

El siniestro se produjo cuando una tractomula colisionó contra varios vehículos particulares en un intento de adelantamiento en un tramo de alta peligrosidad.

El joven futbolista se desplazaba en un automóvil gris junto con familiares y amigos durante sus vacaciones en su natal Guachené cuando ocurrió el impacto fatal. El accidente involucró tres automóviles y un camión cisterna.

🕊️ Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones.

La noticia del fallecimiento fue confirmada oficialmente por la Academia Alemana de Popayán a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales.

Sus entrenadores lo describían como un jugador con proyección nacional, un líder en la cancha y un ejemplo de disciplina. La tragedia ha generado una oleada de mensajes de condolencia en toda la comunidad futbolística.

Éder Smic Valencia representaba el futuro del fútbol colombiano. El delantero se había formado en la Academia Alemana de Popayán, una institución reconocida por formar talentos que posteriormente han brillado en el fútbol profesional.

Su desarrollo futbolístico había llamado la atención de cazatalentos nacionales e internacionales, consolidándose como figura emergente.

El joven había sido convocado recientemente por el entrenador Fredy Hurtado para un microciclo de trabajo con la selección Colombia sub-16, como preparación para el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026.

Esta convocatoria demostraba el nivel y proyección que tenía Valencia, perfilándose como una de las grandes esperanzas del balompié nacional.

A las puertas de Red Bull

Lo que hace aún más devastadora esta tragedia es que Éder se encontraba a días de cumplir su gran sueño: jugar profesionalmente en Estados Unidos. El periodista deportivo Mariano Olsen reveló que el joven futbolista tenía todo listo para incorporarse al New York Red Bulls de la Major League Soccer. Valencia se preparaba para viajar la próxima semana.

El interés del club neoyorquino se remontaba a febrero de 2025, cuando Éder brilló en la Bulls Cup Sub-16, donde no solo anotó goles sino que impresionó con sus habilidades técnicas y físicas.

Este torneo juvenil se había convertido en la vitrina perfecta para que el talento caucano captara la atención de ojeadores internacionales.