Yeray Álvarez, futbolista del Athletic, ya conoce la duración de su sanción por dopaje: diez meses sin jugar

La UEFA confirmó este lunes la suspensión del futbolista, que no podrá volver a jugar hasta el 2 de abril de 2026.

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez tendrá que cumplir una sanción de diez meses, que finalizará el 2 de abril de 2026, por cometer una violación no intencionada de las normas antidopaje, tras dar positivo en un control en el partido de la Europa League contra el Manchester United.

La UEFA confirmó este lunes la sanción impuesta al futbolista, que empezó a contar desde el día en el que fue suspendio de forma provisional, el pasado 2 de junio, y que concluirá el 2 de abril del año próximo, tras el positivo por ingerir de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello", según explicó el jugador.

