Mbappé desvela su primera impresión de Xabi Alonso: "Ves a alguien que quiere..."

La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid ha comenzado con buen pie. El técnico tolosarra, que acaba de cumplir 100 días en el club blanco, ha conseguido darle un lavado de cara al juego de su equipo y acabar con la mala dinámica que arrastraron sus jugadores el año pasado con Ancelotti.

De momento son tres victorias en tres partidos. Se han marchado líderes en solitario al parón de selecciones y con la sensación de estar creciendo con el paso de los días. Además, varios futbolistas están recuperando su mejor versión, algo vital para mantener la buena dinámica.

Sin duda, uno de ellos es Kylian Mbappé. Al delantero francés le ha cambiado la vida por completo. Hace un año se encontraba peleado con el mundo y hoy es aquel futbolista del PSG y la selección francesa que enamoró por completo al Real Madrid.

Mbappé celebra con Güler el gol marcado ante el Mallorca. Reuters

Es el líder dentro del terreno de juego. También se siente el líder. Asume todas las responsabilidades en ataque y ha comenzado su segunda temporada de blanco con mucha inspiración. Suma tres goles en tres partidos, además de otros dos tantos anulados.

El crack galo está feliz y en una entrevista con Bild habló de toda la actualidad del Real Madrid. Primero sobre su entrenador del que aseguró haber tenido "una gran impresión" y ver en él "un tipo que quiere tener éxito y que conoce perfectamente el club".

Del mismo modo, Mbappé aseguró que quiere "ganar trofeos", pero que para lograrlo "hay que seguir trabajando y esforzándonos porque sabemos lo difícil que es ganar".

Sobre la última temporada admitió haber "aprendido mucho", pero dejó claro que "ahora es el momento de demostrarlo". "

"Por supuesto, esto llevará algún tiempo. Esta temporada es muy importante para el club, pero también nos dirigimos hacia la Copa del Mundo, por lo que también es importante para todos los jugadores que quieran ir allí, incluyéndome a mí", añadió.

Centrado en el Real Madrid

En la entrevista con el diario alemán, Mbappé fue preguntado por el interés que ha generado de otros equipos. "El Bayern vino a mí cuando era un poco más joven y podía dejar Mónaco. Dortmund también ha preguntado y el RB Leipzig. Esos son solo los tres clubes que recuerdo", dijo.

Sin embargo, aseguró estar centrado únicamente en el Real Madrid. "Ahora todo el mundo pregunta, pero ya es demasiado tarde". El '9' blanco quiere seguir escribiendo su historia en el Real Madrid y este año tiene una gran oportunidad para hacerlo con letras doradas.