Los delanteros se cotizan en el mercado y los centrocampistas pierden peso: así se han movido las cinco grandes ligas europeas

7.000 millones de euros. Esa es la cifra que se han desembolsado los clubes de las cinco grandes ligas del fútbol europeo. En total, más de 800 futbolistas que han cambiado de equipo vía traspaso, cesión o llegada libre en uno de los mercados con más grandes incorporaciones de los últimos tiempos.

Como de costumbre, la Premier League lidera el ranking de mayor gasto. No es una sorpresa. Ha invertido casi tres veces más que la Serie A y ha quintuplicado el gasto del fútbol español en estos dos meses de mercado (más la ventana del Mundial de Clubes).

El fútbol inglés ha copado los mayores traspasos del verano. De hecho, el Liverpool ha protagonizado los tres movimientos más caros: Isak (145 millones de euros), Wirtz (125) y Ekitike (95). Además, el de Osimhen al Galatasaray y el de Luis Díaz al Bayern son los dos únicos del top10 que no pertenecen al campeonato británico.

La tendencia a nivel de clubes ha sido clara, pero también ha existido cierta correlación en cuanto al tipo de objetivos que han tenido los 96 equipos de las cinco grandes competiciones del Viejo Continente.

Y es que, lo que ha predominado ha sido la contratación de atacantes (260), seguido por defensas (258), centrocampistas (210) y porteros (89). La única en desmarcarse de esta tendencia ha sido la liga italiana, quien ha reforzado más la medular.

Predominio del gol

En total, la Premier es la competición que más atacantes ha traído a su liga. Han sido 58 entre los que destacan los anteriormente mencionados Isak y Ekitike, así como Woltemade, Sesko, Gyökeres, Mbeumo o Joao Pedro. Futbolistas de muchos quilates que aumentan más si cabe el nivel del torneo.

La Serie A le sigue la pista con 55 delanteros fichados, pero el dinero gastado es muy inferior. El más caro ha sido Nkunku por un montante de 37 millones rumbo al Milan y los otros movimientos más destacados han sido los de Hojlund y Openda a modo de cesión y el aterrizaje de Jonathan David libre a la Juventus.

En España han llegado 52 atacantes, pero prácticamente ninguno de los más importantes ha sido delantero centro. Mastantuono y Baena han sido los más caros y Mikautadze se ha convertido en el '9' más importante del mercado español. Sin duda, La Liga está muy lejos de la Premier en cuanto a poder adquisitivo.

En Alemania y Francia han firmado 48 y 47 atacantes, respectivamente. Luis Díaz, Nico Jackson y Igor Paixao han sido los movimientos más destacados de dos ligas que tampoco se han movido demasiado en este mercado de fichajes.

Si bien es cierto que las delanteras de los clubes de Europa han sufrido modificaciones, los fichajes para el centro del campo han sido menores. Han llegado 210 futbolistas siendo el fútbol italiano quien ha 'pescado' más con 66.

Una cifra muy superior al resto de las ligas, especialmente en la Premier donde tan solo han contratado a 31 jugadores del centro del campo. En España han sido 37, en Alemania 35 y en la Ligue 1 un total de 41.

El centrocampista alemán, Florian Wirtz, una de las grandes perlas del fútbol teutón y fichado por el Liverpool. Reuters Reuters

Wirtz ha sido el gran protagonista en esta posición. El alemán salió del Bayer Leverkusen rumbo al Liverpool a cambio de 125 millones. Tras él, también en la Premier, se han concretado los fichajes de Zubimendi al Arsenal (70) y Xavi Simons al Tottenham (65). Han fichado a menos mediocampistas, pero a los ocho más caros.

Italia, quien más se ha movido en esa zona del terreno de juego, tiene a Ardon Jashari como movimiento más costoso y a Kevin de Bruyne como el más mediático. En España, Cardoso, Almada y Yangel Herrera han sido lo más llamativos.

El mercado ya ha cerrado. Los equipos ya no pueden mover ficha y deberán continuar con lo servido hasta enero. Eso sí, todavía tienen la amenaza de ligas como la de Turquía o Arabia Saudí que en los últimos mercados han llamado a la puerta de muchos futbolistas de las cinco grandes.