Cañizares, muy rotundo ante la ausencia de preguntas a Lamine Yamal por el penalti: "Algo está pasando detrás"

Cañizares y la polémica del penalti a Lamine Yamal en el Rayo - FC Barcelona

El Rayo Vallecano y el FC Barcelona empataron (1-1) el pasado domingo en un partido marcado por la polémica tras un penalti señalado a Lamine Yamal que no pudo revisarse en el VAR por un "problema técnico", según informó Mediapro.

La decisión de no revisar la acción provocó numerosas críticas. Una polémica que fue a más entre los aficionados, que lamentaron la ausencia de preguntas a jugadores y al técnico del conjunto blaugrana sobre el penalti que marcó el encuentro.

En El Partidazo de COPE, el exfutbolista Santi Cañizares no se cortó y expresó su sorpresa porque nadie hubiese cuestionado a Hansi Flick o al propio Lamine Yamal acerca de la jugada y subrayó que el silencio le resultaba llamativo.

Cañizares: "Llama mucho la atención que no se le pregunte a Lamine por el penalti y que no se le pregunte ahora a Flick… y no creo que sea por incapacidad, es probable que algo esté pasando detrás…"

"Me llama la atención. Han habido unas declaraciones de Lamine en DAZN y no se le pregunta por el penalti. No se trata de una crítica, pero me llama la atención... y no creo que sea por incapacidad, es probable que esté pasando algo detrás", dijo con rotundidad Cañizares.

A continuación, el periodista Juanma Castaño relativizó la polémica y apuntó a un posible olvido por parte de los periodistas en la sala: "No creo. Será un olvido, digo yo. No creo que hayan llegado a un acuerdo los periodistas que hacen el Barça para no preguntarle por este asunto que perjudica al equipo de Flick".

Por su parte, Siro López rememoró las supuestas "normas de preguntas" fijadas por LaLiga para las comparecencias a pie de campo, una guía que, dijo, limita la labor de los reporteros.

Un tema que fue revelado por Javier Tebas en el pasado: "Yo no digo las preguntas, tú vas a saber lo que no debes preguntar. Si preguntas algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir. Si el canal está controlado por LaLiga, lo que no vas hacer es salir con un micrófono de la competición para preguntar algo que creemos que no es apropiado".

Así fue el escándalo de Vallecas

La jugada ocurrió en el minuto 37, cuando Lamine Yamal chocó en el área con Pep Chavarría, se topó con Álvaro García y cayó tras el contacto, momento en que el colegiado Mateo Busquets Ferrer señaló penalti.

Mediapro explicó que el fallo fue por un problema en el sistema eléctrico y la caída de un servidor que afectó a las imágenes y a la comunicación entre Las Rozas y el árbitro, dejando al VAR inoperativo en la primera mitad.

Los futbolistas del Rayo Vallecano, incluido su entrenador Íñigo Pérez, protestaron con energía en el momento del señalamiento del penalti. Más tarde, el capitán franjirrojo, Isi Palazón, aseguró que en el descanso "el árbitro ha asumido su error".

El Comité Técnico de Árbitros recordó este lunes que el protocolo de FIFA obliga a proseguir el partido de forma convencional en estas circunstancias tras informar a los clubes. El VAR volvió a funcionar con normalidad en la segunda mitad.