Al Barça no le da el 'fair play' e inscribe a Roony Bardghji, su segundo fichaje del verano, con ficha del filial

El mercado entra en sus últimas horas y el Barça sigue trabajando en la confección final de su plantilla; su segundo fichaje del verano, Roony Bardghji, aguardaba por ser inscrito y el club no ha tenido más remedio que darle ficha del filial por sus limitaciones económicas.

El extremo jugó toda la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick, pero no apareció en las convocatorias de las tres primeras jornadas ligueras. Aun así mostró optimismo y publicó en Instagram una imagen entrenando acompañada de un mensaje que anuncia su espera por una oportunidad.

El club quiere mantener su ritmo competitivo; en este parón se quedará y podrá debutar con el filial si Belletti lo considera. El 22 de agosto jugó 45 minutos con el Barça Atlètic y no viajó ante el Levante por ese desplazamiento.

Este domingo, en el último día de mercado, el club azulgrana desencalló la inscripción: no era el plan inicial, pero sin alternativa para cumplir con el 'fair plai', lo inscribió con ficha del filial, según ya aparece en la web de la Federación Catalana de Futbol. Una medida obligad ante las urgencias administrativas.

La idea es que el Bardghji, de 19 años, siga en la dinámica del primer equipo y pueda entrar en las convocatorias de Hansi Flick cuando proceda. Además, Marc Bernal tendrá también ficha del filial.

La fórmula utilizada llega tras las críticas que se tratar de verter en la inscripción con ficha del filial en el Real Madrid de Franco Mastantuono. En su caso, además, el club blanco no obtuvo ninguna ventaja al no hacer hueco a una ficha extra ni tener una necesidad económica, como sí es el caso del Barça.

De cualquier manera, el Juez de Competición de la RFEF no atendió la denuncia de Miguel Galán, presidente de CENAFE, sobre el supuesto incuplimiento del reglamento por parte del Real Madrid al inscribir con ficha del filial a Mastantuono.

La dificultad para generar margen de 'fair play' ha forzado la maniobra del Barça. Con Bardghji ya se han resuelto los casos pendientes de Gerard Martín, Szczesny y ahora el delantero sueco.

