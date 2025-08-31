El Barça pierde los primeros puntos de la temporada tras empatar un polémico duelo contra el Rayo en Vallecas

Los jugadores del Rayo celebran el tanto del empate en su duelo ante el Barça. Reuters Reuters

Lamine Yamal adelantó a los culés en la primera parte tras un penalti dudoso que no se pudo revisar por una avería técnica en el sistema VAR. Joan García protagonizó una exhibición y evitó la derrota de los de Flick.

El FC Barcelona ha protagonizado su primer pinchazo de la temporada tras empatar (1-1) en su duelo de este domingo contra el Rayo Vallecano.

Lamine Yamal adelantó a los suyos tras un dudoso penalti que no se pudo revisar por culpa de las averías que sufrió el VAR durante toda la primera parte.

Los problemas técnicos y la decisión arbitral hicieron estallar a la grada, pero sobre todo, dejaron una imagen muy negativa para La Liga por no poder garantizar el uso del videoarbitraje.

El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona 🎥



La acción entre Lamine Yamal y Pep Chavarría #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/SIiDjptfJ6 — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

En la segunda mitad, el Rayo creció y gozó de varias oportunidades. En un desajuste defensivo a la salida de un córner, Fran Martínez empató el partido y el Barça ya no pudo reaccionar.

Los de Hansi Flick no estuvieron cómodos en ningún momento del partido ante la valiente propuesta local, y la única razón por la que el partido no acabó en derrota fue una gran exhibición de Joan García.