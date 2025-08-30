La alineación probable del Barça ante el Rayo Vallecano en la jornada 3 de La Liga

A pesar de la dificultad de jugar los primeros partidos fuera de casa, el Barça ha sacado sus dos primeros compromisos adelante. El domingo, afronta su tercer desplazamiento de la temporada con destino a Vallecas, donde le espera un Rayo Vallecano motivado tras lograr una histórica clasificación para la Conference League.

El conjunto azulgrana, a la expectativa de lo que ocurra con el futuro de Fermín López y con la ausencia de última hora de Gavi, por molestias musculares, intentará cerrar este tramo inicial con un pleno de tres victorias antes del parón por los encuentros de selecciones.

En lo deportivo, los de Hansi Flick han iniciado la temporada mostrando su estilo característico: un contundente 0-3 contra el Mallorca y una épica remontada frente al Levante (2-3), tras irse al descanso con un marcador adverso de 2-0. Ahora ante el Rayo Vallecano tienen un nuevo examen que aprobar.

Con Ter Stegen lesionado y Szczesny sin estar inscrito, la titularidad en la portería será para Joan García. El de Sellent, además, tiene todas las papeletas de ser el número uno cuando todos estén a disposición de Flick. La seguridad que está mostrando ha dado confianza al técnico alemán.

La línea de cuatro en defensa puede tener algún cambio: Balde y Jules Koundé partirán desde los costados, mientras que Pau Cubarsí y Ronald Araujo formarán el eje de la zaga. Tras la salida de Íñigo Martínez a Al-Nassr, el español y el uruguayo serán los centrales titulares del Barça esta temporada.

La alineación probable del Barça ante el Rayo Vallecano.

Fiel al 1-4-2-3-1, Hansi Flick recupera para este partido a Frenkie de Jong tras haber causado baja por motivos personales ante el Levante. El neerlandés será de la partida junto con Pedri, mientras que como mediapunta estará Dani Olmo. Primera titularidad de la temporada para el jugador criado en La Masía.

En la parcela ofensiva, la novedad es el regreso a la titularidad de Robert Lewandowski a pesar del gran inicio de temporada que está realizando Ferran Torres. Lamine Yamal y Raphinha acompañarán al polaco en las bandas.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.