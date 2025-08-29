El mercado de fichajes, a punto de estallar: la solución del Barça pasa por Fermín, el Betis, en vilo por Antony y las dudas de Uche

Uche, Fermín López y Antony, las operaciones a falta de cerrase en el mercado.

A falta de tres días para que se cierre el mercado de fichajes, los clubes trabajan a contrarreloj. El tiempo se acaba y hay todavía muchas operaciones que no se han cerrado. No porque no quieran los equipos, sino porque así funcionan las ventanas de traspasos.

Hay que saber jugar con estos últimos días, los que acaban siendo decisivos. Y es que hay negociaciones que terminan llegando a buen puerto o se rompen a última hora. Todo puede pasar.

El cierre simultáneo del mercado en las principales ligas europeas el 1 de septiembre añade presión adicional a unas negociaciones que prometen extenderse hasta el último minuto. ¿El motivo? Nadie da su brazo a torcer.

En clave Barça, todavía hay tres jugadores que no están inscritos: Szczesny, Gerard Martín y Bardghji. Hace una semana Laporta ya asumió que no entrarían en la regla 1:1, por lo que sin cumplir tampoco con el Fair Play Financiero, la situación de los tres jugadores depende de Fermín López.

El Barça, en vilo

La situación de Fermín López se ha convertido en el culebrón más intenso de los últimos días del mercado. El jugador formado en la cantera azulgrana se encuentra en el centro de una compleja operación que involucra no solo su futuro deportivo, sino también la estrategia económica del Barça para los próximos años.

El Chelsea ha puesto sobre la mesa una propuesta económica que ha hecho tambalear los planes iniciales tanto del jugador como del club azulgrana. Los londinenses han elevado su oferta hasta los 65 millones de euros sin variables, acercándose a la tasación que maneja la directiva culé: 70 kilos.

Fermín López celebra un gol con el Barça en el Trofeo Joan Gamper. EFE

Desde el punto de vista salarial, la oferta del Chelsea resulta prácticamente irresistible para el futbolista. En el Barça cobra unos 6 millones de euros brutos anuales y los blues le garantizarían un salario de 15 millones brutos.

Hansi Flick ha sido claro en su postura. El alemán ha hablado con el jugador para expresarle su confianza y pedirle que no se precipite en su decisión. El de Heidelberg le ha garantizado minutos considerando que su salida "debilitaría considerablemente la plantilla".

La operación de Fermín se ha convertido en la llave maestra para desbloquear múltiples situaciones pendientes. El club necesita generar ingresos para poder inscribir a Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardghji, tres jugadores que a día de hoy no pueden vestirse de corto debido a las limitaciones del Fair Play Financiero.

El Barcelona continúa sin alcanzar la ansiada regla del 1:1 que le permitiría operar con normalidad en el mercado. La venta de Fermín por 65-70 millones proporcionaría el oxígeno económico necesario para regularizar la situación de estos futbolistas y evitar que la junta directiva tenga que avalar las inscripciones con su patrimonio personal.

La ofensiva por Antony

Otro de los nombres propios del mercado, al menos para el Betis, está siendo el de Antony. El brasileño vive un auténtico calvario en su deseo de regresar a la capital hispalense, donde brilló la pasada temporada durante su cesión, mientras el club inglés quiere una venta y así sacar tajada.

Amorim ha dejado claro que el extremo no forma parte de sus planes para esta temporada. De hecho, desde el inicio de la pretemporada, el brasileño entrena al margen del equipo.

El golazo de Antony



— Real Betis Balompié (@RealBetis) February 14, 2025

El técnico portugués ha sido transparente sobre la situación: "Sé que no es bueno tener jugadores en esta situación, pero está claro que quieren jugar en otro club. Eso está claro". A pesar de ello, Amorim no cierra completamente las puertas, indicando que si no encuentran salida antes del cierre del mercado, "les recibiremos y entonces comenzará una nueva vida".

Antony ha mantenido una postura inquebrantable durante todo el verano: solo quiere regresar al Betis. Es por ello que ha rechazado ofertas de Arabia, así como del Fenerbahçe de José Mourinho, que estaba dispuesto a pagar los 45 millones que exige el Manchester United.

Antony celebra un gol marcado al Valencia la pasada temporada. Europa Press

El Betis y el club inglés han acercado posturas en los últimos días. Según fuentes de ambos clubes, existe un "principio de acuerdo" para el regreso de Antony. Las negociaciones se intensificaron tras el viaje de representantes béticos a Manchester con el objetivo de destrabar la operación.

Desde Heliópolis se ha mantenido una estrategia paciente pero decidida. Pellegrini expresó públicamente su deseo de contar con Antony: "Ojalá", mientras que Ángel Haro se mostró "optimista".

Mientras tanto, la entidad andaluza incluso ha reservado el dorsal 7 para el brasileño y aún mantiene una plaza de jugador extracomunitario libre.

El dilema de Uche

La situación de Christantus Uche se ha convertido en uno de los episodios más surrealistas de estos últimos días del mercado de fichajes. El nigeriano vive un gran suplicio entre las presiones económicas del Getafe, su resistencia personal del jugador y la intervención de múltiples agentes que complican una operación ya de por sí enrevesada.

El club azulón se encuentra ante una encrucijada financiera que obliga a la directiva a desprenderse de su principal activo. El Getafe arrastra pérdidas de 22,6 millones de euros en las dos últimas temporadas, una cifra que se resta de su tope salarial y que le impide inscribir a seis nuevos fichajes: Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris.

Christantus Uche conduce el balón en el partido ante el Celta. EFE

El acuerdo con los Wolves estaba cerrado por 20 millones de euros, lo que supondría una operación redonda considerando que el club pagó apenas 500.000 euros al Ceuta hace solo un año.

Sin embargo, Uche está haciendo todo lo posible para hacer romper el acuerdo y se ha negado a dar el visto bueno a la operación.

Bordalás se ha convertido en el principal valedor de su continuidad, expresando públicamente su desacuerdo con la operación: "Estoy totalmente en contra de que se vaya porque es un jugador determinante para nosotros", reconoció tras ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

"Estoy TOTALMENTE EN CONTRA de que se VAYA UCHE".



Bordalás, tajante en rueda de prensa tras la victoria en el Pizjuán.



🎙️ @leandrosexta pic.twitter.com/MlrzoclyQa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2025

La situación se complicó aún más con la irrupción del AC Milan en la operación. Geoffrey Moncada, director deportivo del conjunto rossonero, fue visto en el Sánchez-Pizjuán durante el partido Sevilla-Getafe.

Según las últimas informaciones, Uche está "más dentro que fuera del Getafe". Matteo Moretto, especialista en mercado de fichajes, confirmó que "se han roto las negociaciones por Christantus Uche al Wolverhampton", aunque la operación técnicamente no ha sido cancelada.