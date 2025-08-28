Aitana Bonmatí y Caroline Weir en el Clásico disputado en el Alfredo Di Stéfano.

Aitana Bonmatí y Caroline Weir en el Clásico disputado en el Alfredo Di Stéfano. Europa Press

Dónde se pueden ver todos los partidos de la Liga F y qué partidos se producirán en la jornada 1

El Barça comenzará la defensa del título ante el Alhama ElPozo, mientras que el nuevo Real Madrid buscará arrebatarle el campeonato a las azulgranas.

El inicio de la Liga F 2025/26 marca el regreso del fútbol femenino en España, y lo hace con una jornada inicial repleta de duelos interesantes y favoritos que buscarán arrancar con fuerza en la lucha por el título.

La emoción está garantizada tanto por el alto nivel deportivo como por las rivalidades históricas y los nuevos fichajes que han reforzado los principales clubes.

El Barça vuelve a situarse como principal candidato al título, tras consolidar su hegemonía en las últimas temporadas. No obstante, conjuntos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Levante tratarán de reducir la brecha competitiva y pugnar por las primeras posiciones de la clasificación.

El trofeo de la Champions presente en el Grimaldi Forum, en Mónaco.

Asimismo, los equipos recién ascendidos buscarán establecerse en la élite, aportando frescura y competitividad a la liga.

El crecimiento de la Liga F se refleja en la llegada de futbolistas internacionales de alto nivel, en la profesionalización de sus estructuras y en la consolidación de estadios con mayor afluencia de público.

Todo ello refuerza la idea de un campeonato cada vez más sólido y atractivo, llamado a ocupar un lugar de referencia en el panorama europeo.

Los partidos más interesantes

Athletic Club vs Costa Adeje Tenerife: Un clásico que siempre genera expectación, con la afición de San Mamés como testigo del debut liguero.

DUX Logroño vs Real Madrid CF: El conjunto merengue, uno de los favoritos al título, inicia la campaña fuera de casa ante un Logroño que busca sorprender desde el principio.

FC Barcelona vs Alhama CF ElPozo: El vigente campeón, aspirante a repetir éxito, recibe a un Alhama que intentará frenar el potencial azulgrana en el Estadi Johan Cruyff.

RCD Espanyol vs Atlético de Madrid: Duelo vibrante en Barcelona, con dos clubes históricos y un Atlético muy reforzado tras los recientes fichajes.

Madrid CFF vs Real Sociedad y SD Eibar vs Sevilla FC también figuran como partidos atractivos donde se espera buen nivel y alternativas.

La jornada se completa con los enfrentamientos entre Deportivo Abanca vs FC Levante Badalona y Levante UD vs Granada CF. Los aficionados podrán disfrutar de un abanico de estilos, talento joven y jugadoras consagradas desde el primer fin de semana.

¿Dónde se pueden ver todos los partidos de Liga F?

Movistar Plus+ y Orange TV son las únicas opciones que ofrecen la competición al completo, gracias a los acuerdos televisivos que aseguran todos los encuentros en directo.

DAZN emite parte de la jornada —normalmente cinco partidos por fecha—, pero para ver todos los partidos se recomienda Movistar u Orange.

Además, cada jornada suele haber un partido en abierto en plataformas como TEN (TDT) y RTVE, permitiendo el acceso gratuito a uno de los encuentros destacados.