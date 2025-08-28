Dónde se pueden ver todos los partidos de la Liga F y qué partidos se producirán en la jornada 1

Aitana Bonmatí y Caroline Weir en el Clásico disputado en el Alfredo Di Stéfano. Europa Press

El inicio de la Liga F 2025/26 marca el regreso del fútbol femenino en España, y lo hace con una jornada inicial repleta de duelos interesantes y favoritos que buscarán arrancar con fuerza en la lucha por el título.

La emoción está garantizada tanto por el alto nivel deportivo como por las rivalidades históricas y los nuevos fichajes que han reforzado los principales clubes.

El Barça vuelve a situarse como principal candidato al título, tras consolidar su hegemonía en las últimas temporadas. No obstante, conjuntos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Levante tratarán de reducir la brecha competitiva y pugnar por las primeras posiciones de la clasificación.

Asimismo, los equipos recién ascendidos buscarán establecerse en la élite, aportando frescura y competitividad a la liga.

El crecimiento de la Liga F se refleja en la llegada de futbolistas internacionales de alto nivel, en la profesionalización de sus estructuras y en la consolidación de estadios con mayor afluencia de público.

Todo ello refuerza la idea de un campeonato cada vez más sólido y atractivo, llamado a ocupar un lugar de referencia en el panorama europeo.

Los partidos más interesantes Athletic Club vs Costa Adeje Tenerife: Un clásico que siempre genera expectación, con la afición de San Mamés como testigo del debut liguero. DUX Logroño vs Real Madrid CF: El conjunto merengue, uno de los favoritos al título, inicia la campaña fuera de casa ante un Logroño que busca sorprender desde el principio. FC Barcelona vs Alhama CF ElPozo: El vigente campeón, aspirante a repetir éxito, recibe a un Alhama que intentará frenar el potencial azulgrana en el Estadi Johan Cruyff. RCD Espanyol vs Atlético de Madrid: Duelo vibrante en Barcelona, con dos clubes históricos y un Atlético muy reforzado tras los recientes fichajes. Madrid CFF vs Real Sociedad y SD Eibar vs Sevilla FC también figuran como partidos atractivos donde se espera buen nivel y alternativas. La jornada se completa con los enfrentamientos entre Deportivo Abanca vs FC Levante Badalona y Levante UD vs Granada CF. Los aficionados podrán disfrutar de un abanico de estilos, talento joven y jugadoras consagradas desde el primer fin de semana.

¿Dónde se pueden ver todos los partidos de Liga F?

Movistar Plus+ y Orange TV son las únicas opciones que ofrecen la competición al completo, gracias a los acuerdos televisivos que aseguran todos los encuentros en directo.

DAZN emite parte de la jornada —normalmente cinco partidos por fecha—, pero para ver todos los partidos se recomienda Movistar u Orange.

Además, cada jornada suele haber un partido en abierto en plataformas como TEN (TDT) y RTVE, permitiendo el acceso gratuito a uno de los encuentros destacados.