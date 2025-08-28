El Juez de Competición de la RFEF no atiende la petición de Galán en el 'caso Mastantuono': no hubo alineación indebida

Franco Mastantuono podrá seguir jugando en el primer equipo del Real Madrid con toda normalidad después de que José Alberto Peláez, el Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), haya resuelto no entrar a investigar el movimiento que el club ha hecho con el jugador.

El Real Madrid le dio al argentino el número 30 y le inscribió con ficha del filial ante la posibilidad de incorporar a un nuevo jugador y así tener una ficha del primer equipo libre.

No obstante, Miguel Ángel Galán, presidente de la escuela de entrenadores de CENAFE, denunció que el club blanco estaba incumpliendo el reglamento del Federación y, a su vez, cometiendo alineación indebida.

Galán entiende que el Real Madrid y otros muchos clubes infringen el reglamento de la RFEF al inscribir con el filial a jugadores que solo van a jugar con el primer equipo.

Al no denunciar ningún equipo alineación indebida por la presencia del argentino contra Osasuna, Galán solicitó al Juez de Competición que entrara de oficio en este asunto y envió dos cartas a la Federación, según The Objective.

Mastantuono escucha a Xabi Alonso antes de su debut con el Real Madrid EFE

En la primera, solicita al Juez de Competición que intervenga de oficio en el próximo encuentro del Real Madrid frente al Oviedo. En el segundo, dirigido a Rafael Louzán, presidente de la RFEF, pide endurecer las normativas para evitar estas prácticas y propone crear una liga exclusiva para filiales.

No es la primera vez que lo hace, ya que este mismo mes de agosto también denunció a Javier Tebas por desvelar información confidencial del Barça.

"La presencia de jugadores profesionales de filiales en competiciones con clubes no profesionales crea una evidente adulteración de la competición", defendió el presidente de CENAFE.

La desigualdad no se limita al plano deportivo, sino que se extiende a lo económico y logístico, rompiendo el principio de igualdad de oportunidades", añadió.

Es por ello que Galán solicitó al Juez de Competición que entrara de oficio en este asunto y abriera un expediente. Pero este ha decidido no hacerlo.

"Acuerdo inadmitir el escrito de D. Miguel Ángel Galán Castellanos, al someter el citado señor Galán a este Juez Único de Competiciones Profesionales una cuestión de orden disciplinario, que compete al órgano correspondiente de la RFEF", concluye la resolución.