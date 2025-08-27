Sergio Busquets no se corta al elegir 'su' Balón de Oro: "Ha tenido más regularidad que nunca y ojalá lo pueda ganar"

El jugador del Inter de Miami y leyenda blaugrana, Sergio Busquets, se ha pronunciado sobre la lucha por el Balón de Oro 2025 que se entregará el próximo 22 de septiembre.

Aunque ha reconocido que "nunca se ha metido en estos premios" porque no entiende qué criterios acaban pesando más para los votantes, no ha dudado en reconocer que su excompañero Ousmane Dembelé es el gran favorito.

"Ha tenido alguna lesión, pero mucho mejor que otros años. Ha hecho una gran temporada y ha tenido más regularidad que nunca para demostrar el jugador que es y marcar las diferencias", reconoce.

Busquets admite que le hubiera gustado que el Barça ganase la Champions, pero que se ha "alegrado muchísimo" de que viejos compañeros de andanzas en el club catalán como el propio Ousmane o el cuerpo técnico de Luis Enrique hayan tenido éxito.

Aunque estas declaraciones pueden escocer en el entorno blaugrana, Busquets también ha tenido un reconocimiento por jugadores del Barça que optan al premio, como pueden ser Raphinha o Lamine Yamal.

"Hay otros compañeros del Barça que también lo merecerían, pero no sé qué es lo que prevalece. No sé si ganar un título tan importante como la Champions es lo que prevalece", ha reflexionado.

Ousmane Dembelé, con el trofeo de la Champions antes del partido de Roland Garros entre Djokovic y Norrie. Reuters Reuters

La ceremonia del Balón de Oro 2025 está programada para el 22 de septiembre con Ousmane Dembelé como gran favorito después de conquistar un triplete histórico con el PSG. Su compañero Vitinha y Lamine Yamal, los únicos que pueden dar la sorpresa.