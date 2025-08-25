Por qué la venta de Uche es tan importante para el Getafe a falta de seis días para el cierre del mercado de fichajes

Sevilla

El Getafe se ha visto obligado a desprenderse de dos de sus activos más importantes -Omar Alderete y Christantus Uche- para poder inscribir a los nueve fichajes que ha realizado el club en este mercado.

La salida del central paraguayo rumbo al Sunderland (por 12 millones más 1 en variables) se hizo oficial el pasado 12 de agosto y la próxima será la del jugador nigeriano. Así se lo ha comunicado directamente el propio Ángel Torres a Roberto Gómez, periodista de Radio MARCA.

A pesar de que el jugador está contento en el equipo del sur de Madrid, el Getafe se ha visto obligado a traspasarlo para poder estar dentro del límite salarial impuesto por LaLiga y la estricta normativa del Fair Play Financiero.

Según las cifras que están sonando, Christantus Uche fichará por el Wolverhampton por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Una gran operación para la directiva azulona quien lo fichó en el verano de 2024 por 500.000 euros procedente del Ceuta, de Primera RFEF -ahora en Segunda División-.

El Getafe buscaba medidas para no tener que vender a nadie y poder inscribir y realizar los tres fichajes que aún necesita Bordalás, pero, al rechazar LaLiga el aval y descartar otras medidas de financiación, el nigeriano será el jugador que saldrá finalmente.

Hace unas semanas, Ángel Torres denunció la desigual situación que viven la mayoría de clubes con el control económico impuesto por LaLiga. "He vendido a uno de los mejores centrales de LaLiga por tres perras gordas para poder tener 16 o 17 jugadores inscritos", apuntó con crudeza.

Una situación crítica

El pasado fin de semana, el Getafe llegó a Vigo con solo 13 jugadores del primer equipo disponibles para José Bordalás y es que en la web de LaLiga tan solo aparecen 15 jugadores inscritos.

LaLiga establece un control financiero donde los clubes solo pueden inscribir jugadores si cumplen con el límite salarial, calculado en función de sus ingresos y gastos. Si el club sobrepasa ese límite, no puede registrar nuevos futbolistas aunque estos ya hayan sido fichados, lo que afecta directamente la planificación deportiva.

Christantus Uche conduce el balón en el partido ante el Celta. EFE

El Getafe se encuentra atado de pies y manos. A pesar de haber realizado nueve incorporaciones este verano, únicamente Mario Martín y Liso han podido ser inscritos. El resto -Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Neyou y Javi Muñoz- sigue sin estar habilitados para competir de manera oficial.

Este escenario recuerda al del pasado curso, cuando el Getafe inició La Liga en San Mamés con solo 18 jugadores disponibles, tres de ellos porteros. La historia se repite, pero esta vez con incluso menos margen, evidenciando las limitaciones impuestas por el sistema económico vigente.

La indignación del Getafe

En los micrófonos de Radio MARCA, el presidente del Getafe también criticó que la situación actual, con decenas de futbolistas sin inscribir en vísperas del inicio de la competición, genera un enorme daño a la imagen de LaLiga.

"Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores; somos el hazmerreír de Europa", advirtió.

Pese a todo, el presidente del Getafe adelantó que expondrá su queja en la próxima asamblea de clubes, donde pedirá explicaciones formales.