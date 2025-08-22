Neom SC, el equipo de The Line, el megaproyecto futurista de Arabia Saudí: su ciudad no existe, pero ya ficha estrellas

Los futbolistas del Neom SC celebran el título de la segunda división de Arabia Saudí. NEOM SC

Alexandre Lacazette, uno de los grandes delanteros de los últimos años en el fútbol europeo, firma autógrafos bajo el sol de Tabuk mientras completa su fichaje por 12 millones de euros. El francés de 34 años acaba de convertirse en la cara visible de un proyecto imposible: un equipo de fútbol que representa a una ciudad que no existe.

El Neom SC es la última paradoja del fútbol moderno. Mientras Lacazette y sus compañeros entrenan en instalaciones reales, su hogar definitivo permanece como una línea en el horizonte del desierto saudí. Un club que existe sin ciudad, jugadores sin hogar verdadero.

El equipo compite actualmente en el King Khalid Stadium de Tabuk, a 200 kilómetros de su supuesto hogar. Cada partido es una declaración de intenciones futurista: representar un lugar que solo existe en renders digitales y maquetas arquitectónicas de cristal y acero.

Lacazette posa con la camiseta del Neom SC NEOM SC

El club nació de una transformación radical y calculada. En 2023, el modesto Al-Suqoor, fundado en 1965 como "Los Halcones", fue adquirido por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. De tercera división a primera división en dos años: un ascenso meteórico financiado por petrodólares ilimitados.

El 24 de diciembre de 2023, el Al-Suqoor desapareció oficialmente para dar paso al Neom SC. El cambio de nombre representaba algo más que rebranding comercial: era la materialización deportiva del sueño futurista de Mohamed bin Salman. Un regalo de Navidad envuelto en ambición geopolítica.

La historia del Al-Suqoor se remonta a 1965, cuando un grupo de aficionados fundó el club en la provincia de Tabuk. Durante décadas, "Los Halcones" volaron bajo en las categorías inferiores del fútbol saudí. Su mayor logro había sido competir ocasionalmente en segunda división, lejos del glamour de Riad.

«The Line», una joya arquitectónica de 170 km de longitud, es la nueva apuesta habitacional de Arabia Saudita 🇸🇦. Veamos de qué se trata…pic.twitter.com/qpPGXPqxnW — GeotechTips (@GeotechTips) July 31, 2022

The Line define la ambición desmesurada del proyecto Neom. Una ciudad lineal de 170 kilómetros de longitud, 500 metros de altura y 200 de ancho. Sin calles, sin coches, solo espejos y tecnología en medio del desierto del Mar Rojo. Una visión que desafía las leyes de la urbanismo tradicional.

La realidad ha moderado parcialmente la fantasía original. Los 170 kilómetros se han reducido a 2,4 construibles en la fase inicial. Los 500.000 millones de dólares presupuestados han escalado hasta los 2 billones según estimaciones recientes. Pero el estadio del Neom SC sigue siendo el símbolo más audaz del proyecto.

Un estadio único

El NEOM Stadium se alzará a 350 metros de altura, superando la Torre Eiffel en 20 metros. Con capacidad para 46.000 espectadores, será accesible por tierra, aire y mar. Las gradas formarán módulos poligonales integrados en la estructura de The Line, fusionando arquitectura deportiva y urbanística futurista.

El estadio se construirá entre 2027 y 2032 como parte de la primera fase, denominada Hidden Marina. El acceso será revolucionario: trenes de alta velocidad a 500 km/h y embarcaciones que navegarán directamente hasta el interior de la ciudad. Los aficionados podrán llegar navegando por el Mar Rojo hasta las gradas.

NEOM Stadium for the 2034 FIFA World Cup in Saudi Arabia. pic.twitter.com/XErerfPc8R — NoteS. (@NoteSphere) August 5, 2025

La estructura del estadio desafía la ingeniería convencional. Los 46.000 asientos se distribuirán en módulos suspendidos que formarán parte integral de The Line. No será un estadio dentro de una ciudad, sino una ciudad que incluye un estadio en sus entrañas arquitectónicas de cristal y acero.

Christophe Galtier, ex entrenador del PSG y campeón de Francia, dirige desde julio de 2025 este proyecto con contrato hasta 2027. Su llegada simboliza la seriedad de las ambiciones: de Al-Duhail a un club recién ascendido respaldado por recursos prácticamente ilimitados. Un técnico de élite para un proyecto de ciencia ficción.

El francés de 58 años aceptó el desafío tras su paso por Qatar. Galtier conoce el fútbol de Oriente Medio y entiende las ambiciones geopolíticas que se esconden detrás de los proyectos deportivos en la región. Su experiencia en el PSG le preparó para gestionar egos, presupuestos millonarios y expectativas desmesuradas.

Ambición

Los fichajes estelares refuerzan la credibilidad del proyecto ambicioso. Alexandre Lacazette llegó libre tras el descenso administrativo del Lyon. Saïd Benrahma costó 15 millones de euros con variables desde el West Ham.

El argelino Benrahma, de 29 años, representa el perfil de jugador que busca el Neom SC: talento consolidado en Europa, experiencia en grandes ligas y capacidad para generar espectáculo. Su fichaje desde la Premier League envía un mensaje claro al fútbol mundial: Neom es un destino serio para estrellas internacionales.

Saïd Benrahma celebra un gol con el Neom SC NEOM SC

El portero Marcin Bulka, internacional polaco de 25 años, llegó del Niza por 8 millones de euros. La apuesta por la juventud y calidad se combina con fichajes de impacto mediático. El Neom SC construye una plantilla competitiva mientras desarrolla su marca global futurista.

El Neom SC ha invertido 90 millones de euros este verano, convirtiéndose en el decimosexto club mundial que más ha gastado. Para un recién ascendido, estas cifras desafían toda lógica futbolística convencional. El presupuesto refleja ambiciones que trascienden el fútbol doméstico: se trata de construir una marca global desde cero.

La inversión total del proyecto deportivo supera los 500 millones de euros en cinco años. Instalaciones de entrenamiento, academia juvenil, centro médico y estructura profesional completa. El Neom SC no improvisa: construye desde los cimientos una institución deportiva que aspira a competir con los gigantes europeos establecidos.

Objetivo 2034

El Mundial 2034 justifica toda la inversión estratégica a largo plazo. Arabia Saudí organizará el torneo y el NEOM Stadium será una de las sedes principales. El estadio acogerá partidos hasta cuartos de final, convirtiendo al Neom SC en embajador del sportswashing saudí. Una vitrina mundial para el reino y su visión futurista.

El concepto de sportswashing define perfectamente la estrategia saudí contemporánea. La Visión 2030 utiliza el deporte para diversificar la economía y blanquear la imagen internacional del reino.

El Neom SC representa la culminación de esta política: fútbol como herramienta geopolítica de primer nivel. Deporte al servicio de la diplomacia.

Mohamed bin Salman ha declarado abiertamente que no le importa ser acusado de sportswashing si aumenta el PIB un 1%.

El deporte es inversión estratégica, no pasión: una declaración de intenciones que convierte al Neom SC en laboratorio futbolístico. Pragmatismo económico disfrazado de ambición deportiva en el desierto saudí.