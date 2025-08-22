Quién es Alejandro Hernández, el árbitro del Levante-Barça: antecedentes y polémicas

El colegiado Alejandro Hernández Hernández ha sido designado por la RFEF para el partido entre el Levante y el FC Barcelona de la segunda jornada liguera. El canario estará acompañado por Jorge Figueroa desde el VAR, que ya arbitró a los culés en el polémico estreno ante el Mallorca.

Hernández Hernández ha dirigido en 38 ocasiones al Barça, con un balance de 22 victorias, 12 empates y 4 derrotas. A pesar del balance favorable, su historial deja luces y sombras, tanto para la afición culé como para sus rivales.

El curso pasado arbitró al FC Barcelona en la ida de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid (4-4), en la visita de los de Hansi Flick al Sánchez Pizjuán (1-4) y por último en el Clásico que acabó de decantar La Liga a favor de los blaugrana (4-3). Dicho partido dejó muchas jugadas polémicas.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟮 | SÁBADO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 23 de agosto en Primera División.



— RFEF (@rfef) August 22, 2025

Los azulgrana reclamaron fuera de juego en la jugada que antecedió al 0-1 de Mbappé, una roja a Tchouaméni, un penalti del francés por una mano en boca de gol y también protestaron el gol anulado a Fermín que hubiese sentenciado el choque en los instantes finales.

Su arbitraje tampoco dejó contento al Real Madrid en Clásicos anteriores y el porcentaje de victorias de los blancos con el canario es del 54%, el más bajo entre los colegiados que les han pitado en más de diez ocasiones.

El Clásico del Camp Nou de 2018 (2-2) provocó la indignación en Chamartín, sobre todo por la decisión de no señalar falta previa de Luis Suárez sobre Varane en el primer gol blaugrana. Los culés también protestaron una plancha de Bale sobre Umtiti y el arbitraje fue el gran protagonista de aquel encuentro.

Otra de sus decisiones más discutidas por la afición blaugrana se produjo en la temporada 16/17, cuando en un Real Betis-FC Barcelona decidió no validar un gol de Jordi Alba al entender que no había cruzado la línea de portería.

En aquel momento no existía VAR ni tecnología de línea de meta, y el resultado fue final un empate (1-1).

Su compañero en el VAR, Jorge Figueroa, tuvo una intervención clave el pasado fin de semana al corregir a Munuera Montero en la expulsión de Muriqi por una acción en la que inicialmente solo recibió tarjeta amarilla.

Respecto a su historial arbitrando al Levante, Hernández Hernández ha arbitrado al conjunto granota en 21 ocasiones, con 7 victorias, 5 empates y 9 derrotas.