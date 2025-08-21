Koundé, alto y claro sobre Lamine Yamal y su pelea con Dembélé por ganar el Balón de Oro: "Se lo merece"

Jules Koundé renovó este jueves con el Barcelona hasta junio de 2030 y aseguró que ganar esta temporada la Champions "no es una obsesión, pero sí un objetivo". El acto se celebró en las oficinas del club ante la prensa.

La firma se rubricó en un acto institucional con la presencia del presidente, el director deportivo y el vicepresidente: Joan Laporta, Deco y Rafa Yuste, quienes acompañaron al futbolista en el despacho tras el acuerdo firmado.

Tras la rúbrica, Koundé atendió a los medios para explicar la ampliación y los retos del curso, recordando al entrenador Hansi Flick y relativizando expectativas: "no es una obsesión" y defendiendo que "no será un fracaso" si no la ganan.

El francés rechazó que la presión sea negativa y además afirmó: "No veo peligroso que la gente quiera que ganemos la Champions. La gente es exigente porque ve que tenemos calidad para ganarla". También habló de aspectos defensivos y soluciones.

Sobre el juego añadió: "Si me tengo que quedar con algo a mejorar es en encajar menos goles. Hay momentos en los que no podemos arriesgar tanto. Hay veces que hay que ser más pragmático", apuntó el defensa en rueda.

Koundé confió en jugar en el Spotify Camp Nou, un estadio "muy especial" para jugadores y afición que, según él, incluso "influye" a los rivales y anima en los grandes partidos de la ciudad.

Koundé, de 27 años, cuya vinculación expiraba en 2027, llegó al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Sevilla y acumula 142 partidos; va camino de superar a Eric Abidal como francés con más encuentros con la camiseta azulgrana.

Sobre ese horizonte admitió: "Sería un orgullo muy grande porque han jugado bastantes jugadores franceses en el Barça, entre ellas leyendas como Abidal. Es un objetivo superarlo, no voy a mentir". Lo recordó con humildad y ambición y trabajo.

El defensor se definió con ironía y sinceridad: "Un central reconvertido en lateral", una posición en la que se siente "muy a gusto" y que le ha permitido asociarse con jóvenes talentos ofensivos del equipo y disfrutar del rol defensivo.

El zaguero destacó la relación con Lamine Yamal y reconoció también a Dembélé como uno de los mejores del mundo, antes de confesar: "Me pones en un lío porque también está Ousmane, pero sí que se merece el Balón de Oro" por méritos recientes.

Sobre su compañero insistió: "Es un jugador de equipo extraordinario y brillante que siempre suma" y añadió que la energía ofensiva de Lamine obliga a sacrificar defensa, admitiendo: "No me molesta defender más si luego el tío te decide el partido" claramente.

Recordó dos partidos clave del pasado curso: el derbi ante el Espanyol que certificó la Liga y la final de Copa frente al Real Madrid, donde marcó un gol decisivo en la prórroga, minuto 116, y valoró ese recuerdo como muy especial su carrera.

Sobre la competencia con Eric García afirmó que la exigencia interna les empuja: "La competencia nos hace ser mejores a todos" y aseguró que se siente recuperado físicamente, ambicioso y dispuesto a reclamar protagonismo durante la temporada con trabajo y humildad.

Koundé celebró la renovación y definió su estado: "Estoy muy contento por renovar. Fue bastante sencillo. Estoy muy a gusto." Añadió que pretende pelear por todos los títulos y ayudar al club a crecer en lo deportivo y en lo social.

Cerró subrayando ambición colectiva: "El cielo es el límite", dijo, y reiteró que la Champions es objetivo pero no obsesión; además resaltó que su renovación pudo facilitar inscripciones y estabilidad deportiva para el equipo y espera dar alegrías a la afición cada temporada.