El Atlético de Madrid sigue de pretemporada: dura derrota ante el Espanyol en el primer partido de La Liga

Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Miguel Ángel Rubio ante el Atlético de Madrid. EFE

El conjunto rojiblanco recibió el gol del empate cuando mejor estaba en el partido y, en apenas once minutos, el equipo perico le dio la vuelta al marcador.

El Atlético de Madrid ha empezado la temporada igual que terminó la pasada: con una derrota y mucho trabajo defensivo por delante. El Espanyol bajó de las nubes a un equipo que tuvo hasta cinco caras nuevas en el once, pero volvió a mostrarse dócil en los momentos más difíciles del partido [Narración y estadísticas del partido].

Los de Simeone no supieron reaccionar cuando Miguel Rubio empató el partido cuando mejor estaban jugando los rojiblancos. Tras el golazo de falta de Julián Álvarez, el 0-2 estaba más cerca en el electrónico que el 1-1, pero el fútbol volvió a hacer de las suyas y en un abrir y cerrar de ojos se pasó al 2-1.

No matar el partido le costó la derrota a los rojiblancos. Los de Simeone, con mucho más control del balón y desparpajo arriba, se estrellaron contra una diana de Miguel Rubio en el 73 y con la sentencia de Pere Milla en el 84 que levantó a los periquitos en el estreno liguero.

En los primeros diez minutos, los catalanes combinaron y presionaron con ambición sobre el área de Oblak. El empuje inicial se enfrió y pronto los rojiblancos equilibraron el dominio del balón. Ambos conjuntos buscaron ser los dueños de la pelota y marcar territorio antes que el contrario. Ninguno lo logró.

La primera ocasión clara llegó al cuarto de hora y fue para el Atlético, tras un saque de esquina. El preciso centro de Baena acabó en la cabeza de Hancko, pero este no pudo superar la atención del portero Dimitrovic. La réplica llegó con un latigazo de Roberto Fernández desde fuera del área rechazado bajo palos por Oblak.

Un partido de tú a tú

Era un pulso igualado, con opciones de marcar para el blanquiazul Cabrera, de cabeza, y para Julián Álvarez, que examinó de nuevo a Dimitrovic tras una precisa jugada colectiva. A medida que el reloj corría, el Atlético se sentía más cómodo en el verde del RCDE Stadium.

Los méritos de los de Simeone fueron a más y las revoluciones del Espanyol bajaron. El premio lo recogió, de falta directa, Julián Álvarez en el minuto 37 al teledirigir el balón a la escuadra. La pelota superó la barrera y fue imparable para el portero serbio.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Julián Álvarez. Reuters

En la reanudación, Manolo González alimentó su pólvora con Dolan y Kike García, verticales y ofensivos. La apuesta ofensiva del anfitrión no cambió el rumbo del partido. El Atlético estaba muy fino y Julián Álvarez, tras otro despliegue de precisión coral rojiblanca, mandó el balón al palo en el 57.

La versión del Espanyol, poco incisiva, no bastaba para frenar a un rival cada vez más agigantado en su estreno liguero: además de su fluidez arriba, Koke daba seguridad con la pelota y Hancko brindaba firmeza atrás. Oblak apenas tenía problemas en este tramo del choque.

Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Pere Milla. Reuters

Los de Simeone, de todas formas, no concretaron su dominio y no mataron el duelo. Los blanquiazules, superados en juego pero en ningún momento desconectados del encuentro, firmaron el empate a uno tras un saque de falta de Edu Expósito que empujó Miguel Rubio en el minuto 73.

El partido no había terminado y al Espanyol todavía le quedaban sorpresas en la chistera. Pere Milla, con un remate de cabeza y de espaldas a Oblak sacó los colores a la tensión defensiva rojiblanca para poner a los suyos por delante en el 84. El Atlético no pudo reaccionar en los seis minutos de añadido.

Ficha técnica del partido:

Espanyol: Dimitrovic; Omar El Hilali, Calero (Miguel Rubio, min.66), Cabrera, Carlos Romero; Terrats (Kike García, min.46), Pol Lozano, Edu Expósito, Jofre (Dolan, min.46); Puado (Salinas, min.88) y Roberto Fernández (Pere Milla, min.74).

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Cardoso (Koke, min.46), Gallagher (Barrios, min.46), Giuliano, Baena (Griezmann, min.68); Almada (Raspadori, min.68) y Julián Álvarez (Sorloth, min.82).

Goles: 0-1, min.37: Julián Álvarez; 1-1, min.73: Miguel Rubio; 2-1, min.84: Pere Milla.

Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear). Amonestó a Johnny Cardoso (min.42), Calero (min.54), Le Normand (min.67), Llorente (min.72), Omar El Hilali (min.74), Salinas (min.93).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 29.612 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los socios periquitos fallecidos y por el exjugador del Espanyol Julián Riera Navarro.