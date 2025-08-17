La alineación probable del Atlético ante el RCD Espanyol en la jornada 1 de La Liga

El Atlético de Madrid visita el RCD Stadium este domingo para medirse al Espanyol en el estreno de ambos conjuntos en la nueva temporada de La Liga.

Los de Simeone afrontan un curso ilusionante, con hasta siete fichajes que vienen a rejuvenecer y reimpulsar el proyecto tras una campaña brillante hasta marzo, pero que acabó de manera frustrante.

El Espanyol logró salvar la categoría con apuros, pero tratará de mejorar sus prestaciones y asentarse en la zona media de la tabla con hasta nueve fichajes financiados, sobre todo, con la venta de Joan García.

Tras salvarse del descenso a solo dos puntos la temporada pasada, el Espanyol busca dar un salto cualitativo significativo. Los 25 millones ingresados por Joan García han permitido una reconstrucción ambiciosa, aunque aún buscan un extremo como prioridad en el mercado.

El equipo de Manolo González llega con optimismo renovado tras una pretemporada exitosa con victorias ante Southampton (2-1), Wolfsburg (1-0) y Union Berlin (1-0), demostrando que está preparado para competir en mejores condiciones.

En el Atlético, la puerta a nuevos fichajes no está cerrada, ya que Simeone cuenta con una plantilla corta tras las múltiples salidas que se han producido este verano. Falta un centrocampista, un extremo y, quizás, un defensa central ante las recurrentes lesiones de Giménez.

El club explora opciones de mercado y también es posible que se produzca una venta de última hora para cuadrar las cuentas en un año en el que se han invertido 107 millones netos en refuerzos.

Con Giménez y Barrios lesionados y Johnny Cardoso tocado, la duda de Simeone es si incluir a Koke en el centro del campo o probar con Connor Gallagher, cuya salida no está descartada. También hay mucha expectativa sobre la formación elegida, pues en pretemporada ha probado con el 4-4-2 habitual, el 4-3-3 y el 3-5-2.

El once probable del Espanyol: Dmitrovic; Omar, Miguel Rubio, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Edu Expósito; Rubén Sánchez, Terrats, Puado; y Roberto.

El posible once del Atlético: Oblak; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Llorente; Cardoso, Gallagher, Giuliano, Almada, Baena, Julián Álvarez.