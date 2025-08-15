Así fue el sentido homenaje de Anfield Road a Diogo Jota y su hermano André en la previa del Liverpool-Bournemouth

Las gradas de Anfield, volcadas en el homenaje a Jota. Liverpool FC.

El duelo que inaugura la nueva temporada de la Premier League entre Liverpool y Bournemouth ha comenzado con un bonito detalle para el exjugador red Diogo Jota, fallecido junto a su hermano en un accidente de tráfico este verano.

Las gradas de Anfield dedicaron su habitual You'll Never Walk Alone al que fuera dorsal 20 del equipo y después, se guardó un minuto de silencio muy emotivo.

Algunos jugadores como Mohamed Salah no pudieron evitar emocionarse al recordar al que hasta hace poco ha sido su compañero de vestuario.

Moment of silence for Diogo Jota and his brother ❤️ pic.twitter.com/seI5J9HEVd — Mystershirt 👕📦 (@Mystershirt) August 15, 2025

