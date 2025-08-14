UEFA condena los ataques de Israel tras la indignación de Salah: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

Pancarta desplegada por UEFA antes del inicio del partido de la Supercopa de Europa. Reuters

Ha llegado. Tarde, pero ha llegado. Como era de esperar debido a la repersución que tuvo (115 millones de interacciones), la UEFA ha reaccionado al enfado de Mohamed Salah tras el asesinato de Suleiman Al-Obeid a manos del ejército israelí.

El organismo rector del fútbol europeo decidicó unas palabras en la publicación que decían: "Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el 'Pelé Palestino'. Un talento que dio una enorme esperanza a inmurables niños, incluso en los tiempos más oscuros".

No obstante, nada sobre la causa de su muerte, lo que provocó el enfado del jugador del Liverpool: "¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?", criticó el egipcio la falta de información de la publicado.

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear.



A banner. A call. pic.twitter.com/HNjPja4OBk — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

La UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, lanzó en la noche del miércoles un mensaje contundente dirigido a Israel, en respuesta tanto a las recientes ofensivas militares ordenadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu como a la crisis alimentaria provocada por el bloqueo a la Franja de Gaza.

Durante la final Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y el Tottenham, se desplegó en el césped una pancarta con un claro llamamiento a las autoridades israelíes para que detengan la matanza de niños y cesen los ataques contra la población civil.

Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, junto a Al-Khelaifi, presidente del PSG. Reuters

"Dejad de matar niños. Dejad de matar civiles", rezaba la pancarta con letras mayúsculas azules sobre un fondo blanco, los colores de la bandera de Israel, que pudieron ver durante varios minutos antes del encuentro los aficionados presentes en el estadio de Udine y los telespectadores.

La Fundación para la Infancia de la UEFA invitó además a dos niños palestinos refugiados a participar en la ceremonia de entrega de medallas junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Tala, una niña palestina enferma de 12 años, fue trasladada a Milán para recibir atención médica, ya que en Gaza no se disponía del equipo necesario tras el inicio de los ataques israelíes; y Mohamed, un niño de 9 años que perdió a sus padres durante la guerra y resultó gravemente herido tras un ataque aéreo, quien también está recibiendo atención médica en la ciudad italiana.

Este mensaje ha llegado después de que Mohamed Salah se enfrentara a a la UEFA por el 'homenaje' en redes sociales a Suleiman Al-Obeid, el futbolista palestino asesinado el pasado miércoles en un ataque aéreo del ejercitó israelí en la franja de Gaza.

Suleiman Al-Obeid, apodado como 'el Pelé palestino', falleció en un ataque aéreo de las fuerzas israelíes "a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza", tal y como informó la Federación Palestina de Fútbol en un comunicado.