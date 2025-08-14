La promesa de Mastantuono en el día que hace realidad su sueño: "Voy a dejarme la vida y seré un hincha en la cancha"

El Real Madrid ha presentado este jueves a Franco Mastantuono, en un día que ya quedará guardado para siempre en la memoria del joven argentino. El acto ha tenido lugar justo cuando el mediocentro ha cumplido la mayoría de edad y ya se pone oficialmente a las órdenes de Xabi Alonso.

A pesar de llevar viviendo en la capital española desde el 3 de agosto, Mastantuono no podía ejercitarse con sus compañeros hasta que no cumpliera los 18 años. El día comenzó con el camino en coche a la Ciudad Deportiva y terminará después de haber entrenado con el que ya es su nuevo equipo.

La presentación se celebró en Valdebebas, en lugar de en el Bernabéu, y al argentino le acompañó su familia -sus padres, sus dos hermanos y abuelos-, además de algunos amigos. Primero fue el acto protocolario, en el que el presidente dio la bienvenida a "uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol".

Y es que Franco Mastantuono es un rompe récords desde su aparición en la élite sudamericana. Es el jugador más joven en anotar con River Plate con su gol en la Copa Argentina en febrero de 2024, a la edad de 16 años, 5 meses y 24 días. Por si fuera poco, debutó con la albiceleste a la edad de 17 años y 9 meses, batiendo el récord en partido oficial contra Chile el 5 de junio de este mismo año.

En su discurso, Mastantuono reflejó la ilusión que le ha provocado cumplir un sueño, no solo como futbolista, sino también como persona: "Va a ser un día recordado para mi historia. Prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta porque el sueño que hoy tuve hoy se me hace realidad".

Sin ninguna hoja de por medio y haciendo gala de su improvisación, Franco Mastantuono terminó agradeciendo a todos los estamentos del club el haber hecho realidad su sueño y..."¡Hala Madrid!".

