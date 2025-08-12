Morata no se muerde la lengua y carga contra el Galatasaray: "No cumplieron con su palabra y renuncié a parte del salario"

Álvaro Morata ha conseguido su objetivo de romper su vinculación con el Galatasaray y volver a Italia para jugar en el Como 1907. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el Milán y el equipo que entrena Cesc Fábregas, el club turco no ha facilitado su salida debido al contrato que tenían en vigor con el delantero.

Y es que en el club turco el delantero español estaba cedido hasta el 20 de enero de 2026, es por ello que desde la dirección deportiva han estado exigiendo una compensación millonaria para dejarlo salir antes de lo previsto.

La postura del Galatasaray no gustó a un Morata que se declaró en rebeldía ausentándose de los entrenamientos. Ahora, una vez que se ha ido de Turquía, ha cargado contra el que ha sido su club durante unos meses: "Hubo momentos en los que no se cumplió la palabra dada ni se respetaron los valores fundamentales".

"Hasta el final, no se cumplieron los compromisos adquiridos, hasta el punto de que no me quedó más remedio que renunciar a parte de mi salario y a otros derechos contractuales que ya había ganado con mi trabajo", añade.

"Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalidad en los que creo", expone el madrileño.

La actitud del Galatasaray

El club otomano, que recibió al jugador en préstamo desde el Milán, exigía 8 millones de euros para dejarlo ir: 6 millones por la parte restante de la cesión y 2 millones para cubrir salarios adeudados.

Esta cantidad adicional y las reticencias del Galatasaray han dificultado el desenlace, provocando que el fichaje se encallara y sufriese el riesgo de caerse si no se encontraba una solución inmediata.

Álvaro Morata en la firma del contrato con el Galatasaray.

"Morata es jugador del Galatasaray. Somos nosotros quienes decidiremos sobre su fichaje. Un traspaso no puede concretarse sin generar ingresos.

Morata es una gran persona. Tenemos la opción de compra y el contrato de cesión está bajo nuestro control. Si decidimos activar la cláusula, lo haremos cuando llegue el momento que consideremos oportuno", echó más leña al fuego Abdullak Kavukçu, vicepresidente del Galatasaray.

El mercado estival del Como ha sido generoso, con hasta diez incorporaciones y un desembolso de más de 100 millones de euros. El cuadro italiano ha firmado mucho y bien, entre los que destacan el exbético Jesús Rodríguez, el canterano madridista Jacobo Ramón o Álex Valle, lateral forjado en el Barça.

Además, Cesc ahora ya tiene a su '9' de referencia. La perla del proyecto. Un jugador que puede ser diferencial en una competición tan espinosa como la Serie A. El madrileño garantiza goles allí donde juega y el técnico catalán confía en recuperar su versión más letal.