Las cuentas pendientes del Barça a 4 días para arrancar La Liga: inscripciones, refuerzos y la duda del Camp Nou

La cuenta atrás para el debut del FC Barcelona en La Liga ha comenzado y, una vez más, el inicio de curso está marcado por una serie de frentes abiertos que van más allá de lo puramente deportivo.

El equipo de Hansi Flick afronta el estreno ante el Mallorca con dudas sobre qué jugadores podrán estar disponibles y sin garantías absolutas de que el regreso al Camp Nou se produzca en la fecha prevista.

El doble reto de inscribir a ocho futbolistas y de solventar los problemas técnicos del estadio condiciona tanto la planificación deportiva como la situación financiera, un factor clave para cumplir con el fair play exigido por LaLiga.

Obstáculos técnicos y administrativos

El regreso al renovado Camp Nou, previsto inicialmente para la cuarta jornada liguera frente al Valencia el 14 de septiembre, vuelve a tambalearse.

Una inspección de la European Club Association (ECA) ha detectado más de 200 deficiencias en la primera fase de las obras, que van desde sistemas de evacuación y accesibilidad hasta fallos en instalaciones eléctricas y señalización.

El Ayuntamiento de Barcelona había aprobado un plan de apertura por fases, comenzando con un aforo de 27.000 espectadores, pero la licencia de primera ocupación parcial depende del visto bueno de la ECA, del certificado de finalización de obra y del permiso de distrito.

Tras el fracaso del intento de reapertura en el Trofeo Joan Gamper, el club se enfrenta ahora a un plazo reducido para cumplir con todos los requisitos.

Joan Laporta mantiene un discurso optimista y asegura que se trabaja "de la mano del Ayuntamiento" para que la vuelta sea lo antes posible.

Sin embargo, cada nuevo contratiempo aumenta la posibilidad de tener que recurrir al Estadio Olímpico de Montjuïc o, en caso extremo si este no tiene disponibilidad, al Johan Cruyff, una opción inviable por su escaso aforo para Primera División.

El estado del Camp Nou no solo afecta a La Liga. La UEFA exige que todos los partidos de la fase de grupos de Champions se disputen en el mismo estadio, y el Barcelona debe comunicar antes del 21 de agosto cuál será su sede.

Si el estadio no está operativo para septiembre, el equipo se vería obligado a disputar toda la competición europea fuera de su casa.

Además, la demora impide la validación de los palcos VIP, una operación valorada en 100 millones de euros que es vital para el margen salarial del club.

De esa cifra, solo se han ingresado 58 millones, ya que el auditor no considera válidos los asientos hasta que existan físicamente.

Las obras y el fair play

Los retrasos en el Camp Nou están directamente ligados a la crisis de inscripciones. Sin la validación de los palcos VIP, el club no puede activar la regla 1:1 que le permitiría registrar jugadores con normalidad.

Este bloqueo financiero, sumado a los límites impuestos por LaLiga, ha obligado al Barça a buscar vías alternativas como las inscripciones provisionales, un mecanismo que permitiría registrar hasta tres jugadores de forma temporal.

8 jugadores en vilo

El Barça mantiene sin inscribir a ocho futbolistas: Joan García, Marcus Rashford, Roony Bardghji y jugadores del primer equipo que han renovado como Wojciech Szczesny y jóvenes como Gerard Martín, Héctor Fort, Marc Bernal y Oriol Romeu.

El caso más urgente es el del portero Joan García, cuya inscripción depende de la baja médica prolongada de Marc-André ter Stegen.

Tras una tensa negociación, el guardameta alemán firmó la autorización para que LaLiga reciba su informe médico, lo que permitirá liberar parte de su ficha.

Laporta confía en que "esta semana se puedan cerrar operaciones que den el margen necesario para inscribir", aunque no garantiza que todos estén listos para el debut liguero.

Mercado cerrado

Pese a los problemas y las bajas como la de Íñigo Martínez, el capítulo de fichajes para esta temporada está cerrado.

Deco y la directiva no contemplan más incorporaciones antes del 31 de agosto, priorizando la regularización de los jugadores ya contratados.

Durante el verano, el club recibió negativas de objetivos como Nico Williams, Luis Díaz y Rafael Leão, y se centró en la cesión de Rashford como principal refuerzo ofensivo.

De cara a 2026, aparecen nombres como Nick Woltemade, favorito de Flick para suceder a Lewandowski, o Harry Kane como alternativa veterana. Sin embargo, estas operaciones dependen de que el club mejore sustancialmente su situación económica.

La conjunción de problemas en las inscripciones y retrasos en el Camp Nou convierte este arranque en uno de los más delicados para el club en los últimos años.

El margen de maniobra es mínimo y cualquier contratiempo podría tener consecuencias en todas las competiciones.

Mientras Joan Laporta transmite confianza y llama a la paciencia, la afición espera que el equipo pueda competir con todas sus piezas y que el regreso al estadio no se retrase de nuevo.

El veredicto final llegará en cuestión de días, pero lo que está en juego para el Barça es mucho más que un simple estreno liguero: es la estabilidad de todo su proyecto.