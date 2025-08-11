Quién es Sonia Bermúdez, la nueva entrenadora de la Selección femenina tras la destitución de Montse Tomé

Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora de la Selección femenina después de que la Federación haya decidido destituir a Montse Tomé en la reunión mantenida en la mañana de este lunes.

Ha sido Rafael Louzán el que ha decidido someterlo a la Junta, al no haber consenso. Nunca antes había tenido que llegar a ese extremo, pero ya era un secreto a voces que la asturiana no continuaría en el banquillo del combinado nacional.

La continuidad de Tomé estaba en entredicho incluso antes del inicio de la Eurocopa. Su contrato finaliza el 31 de agosto y, pese a haber sido renovada días antes de la inhabilitación de Pedro Rocha, el equipo liderado por Louzán ha decidido prescindir de sus servicios.

Montse Tomé, en el banquillo durante la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Europa Press

España no logró la victoria en Basilea tras caer en los penaltis ante Inglaterra y la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha considerado que había llegado el momento de hacer cambios.

Actualmente, Sonia Bermúdez es la seleccionada Sub23. Otro candidato al cargo de la Absoluta sería José Luis Sánchez Vera, que abandonó la Real Sociedad pese a tener un año más de contrato. Sin embargo, las jugadoras verían con mejores ojos la opción de Bermúdez.

Nacida en Vallecas, Sonia comenzó su trayectoria en el club femenino Butarque Leganés antes de fichar por el histórico Sporting de Huelva, donde jugó de 1999 a 2003, y posteriormente pasó una temporada en el Sabadell, mostrando ya su proyección en el terreno de juego.

Durante siete temporadas en el Rayo Vallecano, se consolidó como una de sus jugadoras más destacadas y alcanzó su primer gran éxito en 2008, al conquistar la Copa de la Reina tras vencer al Levante UD por 3-2, inaugurando así su palmarés como futbolista.

En 2011 fichó por el Barça y durante su estancia incrementó su palmarés con cuatro ligas y una Copa de la Reina. Además, se proclamó máxima goleadora de la liga española en cuatro campañas consecutivas (2012-2015), consolidándose como referente ofensivo.

Anotó 123 goles en 141 partidos oficiales con el Barcelona, convirtiéndose en la goleadora histórica del club hasta que fue superada por Jenni Hermoso y Alexia Putellas en la tabla.

Posteriormente recaló en el Atlético de Madrid, donde sumó otra Copa de la Reina y dos títulos de Primera División, coincidiendo con el mejor momento del club rojiblanco. Cerró su carrera en el Levante antes de colgar las botas en 2020.

Sonia Bermúdez RFEF

Con la Selección española, es una de las máximas goleadoras con 24 tantos, consolidando su legado internacional. Al retirarse, comenzó a formarse como entrenadora en el cadete femenino del Real Madrid, obteniendo el título de técnico para dirigir desde el banquillo.

En 2022, la Federación fichó a Bermúdez como entrenadora del combinado Sub19, con el que conquistó el Europeo en 2023 y 2024. En agosto de 2023, firmó el comunicado que condenó la conducta de Luis Rubiales por el 'caso Jenni Hermoso'.