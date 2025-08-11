La RFEF traslada a UEFA y FIFA la solicitud de jugar el primer partido fuera de España en la historia de La Liga

La junta directiva de la Federación ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por FC Barcelona y Villarreal CF para la celebración del partido correspondiente a la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos.

De este modo, se haría realidad la vieja pretensión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien en los últimos años ha tratado de llevar un partido de Primera División fuera de nuestras fronteras.

Tanto el submarino amarillo como el conjunto azulgrana ya asumen que su enfrentamiento doméstico no se disputará en el estadio de La Cerámica. Más bien se llevará a cabo en la que es la actual casa de Leo Messi, en el Hard Rock Stadium de Miami.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami



➡️ La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la…

Solo David Aganzo, vicepresidente de la RFEF y presidentea de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) ha mostrado su oposición a que se juegue siempre y cuando no se cuente con las opiniones de los jugadores.

Y es que los futbolistas han denunciado no haber sido informados al igual que tampoco clubes y los aficionados. Ahora, será la RFEF la que eleve la petición de LaLiga a UEFA y una vez den su visto bueno, será FIFA quien tenga la última palabra para cumplir el sueño americano de Tebas.

Un partido histórico

Este no ha sido el primer año en el que Javier Tebas ha tratado de llevarse un partido de La Liga fuera de España, hasta en cuatro ocasiones lo ha intentado.

No obstante, la mala relación que han mantenido en los últimos años la Federación y la patronal han hecho inviable que se produzca este hecho nunca antes visto.

El primer intento fue en la temporada 2018-19, con el Girona y el Barça como protagonistas, pero al final la idea de Tebas no salió fructiferando. Como tampoco lo hizo el Villarreal - Atlético de Madrid de la siguiente temporada.

De hecho, la tensión fue tal que el asunto acabó en los tribunales tras la negativa de la RFEF a autorizar jugar un partido fuera de nuestras fronteras. La justicia dio la razón al ente federativo presidido en aquel momento por Luis Rubiales.

La temporada pasada casi sale adelante el Barça - Atlético de Madrid, pero a última hora LaLiga decidió no continuar con el proyecto y esperar a esta temporada. Llegando hasta el actual Villarreal-Barcelona, que apunta a ser histórico.