La crisis del Fair Play trasciende al Barça: más de la mitad de los fichajes están sin inscribir a cuatro días de la primera jornada

Dani Olmo y Marcus Rashford se felicitan por un gol durante un partido de pretemporada. EFE EFE

Con la jornada 1 de La Liga 2025/26 a la vuelta de la esquina (el campeonato comienza el próximo viernes), tan solo 50 de los 104 fichajes realizados por el momento han podido ser inscritos en LaLiga.

El férreo control financiero y los problemas económicos de la mayoría de clubes han vuelto a provocar una fuga de talento, ya no solo a ligas más potentes en lo económico como la Premier League o las mareantes ofertas del fútbol saudí, sino también desde la Serie A.

Si bien el caso del Barça y sus maniobras económicas para cuadrar cuentas suele acaparar los focos, lo cierto es que los problemas para inscribir a los jugadores van mucho más allá del club catalán.

En el selecto club de equipos que tienen a todos sus fichajes inscritos hay cinco equipos: Atlético de Madrid, Athletic Club, Rayo Vallecano, Girona y Real Madrid.

Eso sí, en el caso del club blanco, cabe mencionar que Franco Mastantuono no ha sido inscrito porque hay que esperar a que cumpla la mayoría de edad el próximo jueves.

El Atlético, a la espera de nuevas incorporaciones y movimientos sorpresa, ha inscrito a sus seis incorporaciones (Baena, Cardoso, Almada, Hancko, Ruggeri y Pubill) y a los "renovados" Musso y Lenglet, cedidos el curso pasado.

Álex Baena, fichaje estrella del Atlético este verano. Europa Press Europa Press

Ídem para el Athletic Club: Areso, Robert Navarro y Adama ya están registrados. En el caso del Girona, Lemar y Hugo Rincón fueron inscritos y la inminente llegada de Axel Witsel correrá el mismo destino.

Y en la temporada de regreso a Europa del Rayo Vallecano, Luiz Felipe, Gumbau y Batalla fueron inscritos sin problemas.

Parcialmente inscritos

En una segunda lista aparecen los clubes que tienen parte de la tarea realizada, aunque con distintos niveles de gravedad.

El Valencia, por ejemplo, ya ha registrado a cuatro (Copete, Aguirrezabala, Raba y Rivero) de sus cinco fichajes, a falta de Baptiste Santamaría. En el Villarreal, cinco de seis. Una vez inscritos Moleiro, Mouriño, Buchanan, Rafa Marín y Cristo Romero, solo falta Thomas Partey, el último en llegar.

En el Mallorca, Pablo Torre está inscrito, pero falta Lucas Bergström. El caso del Sevilla es preocupante: tan solo ha registrado a Juanlu (canterano y cuya salida es inminente) y sus dos incorporaciones (Gabriel Suazo y Alfon González, ambos libres) no han podido ser registrados.

Más allá de la frustración de no poder comenzar el curso con alguno de los refuerzos, estos equipos no tendrán demasiados problemas para resolver su situación, a excepción de los hispalenses por la grave crisis económica del club.

En la otra orilla del Guadalquivir, el Betis ofrece luces y sombras. De los ocho jugadores fichados, solo Riquelme, Natan y Álvaro Valles han sido inscritos. Valentín Gómez, Junior Firpo, Pau López, Deossa y Petit aún están pendientes.

La situación de otros clubes como el Getafe es preocupante. De diez refuerzos, los azulones solo han podido inscribir a Coba, un canterano. Los múltiples refuerzos (Juanmi, Mario Martín, Yvan Neyou, Davinchi, Abqar, Javi Muñoz, Sancris, Kiko Femenía y Liso), esperan noticias.

Mejor pinta tiene el RCD Espanyol. Ocho de sus once incorporaciones ya están inscritas, a excepción de Thrhys Dolan y Marcos Fernández. Y en el Alavés, cinco de siete, con el flamante fichaje (Mariano Díaz) y Celebe sin inscribir por ahora.

En el Osasuna, tres de cuatro: Víctor Muñoz, Valentín Rosier e Iker Benito podrán debutar el próximo fin de semana y solo Ander Yoldi y su incierto futuro impiden a los rojillos cumplir el pleno.

Bryan Zaragoza, nuevo jugador del Celta. RCCELTA

Sin inscripciones

Sin embargo, el férreo control económico de LaLiga tiene a seis equipos que no han logrado inscribir a ninguno de sus nuevos fichajes.

El caso más sonoro es el del FC Barcelona, en un verano marcado por las turbulencias, los enésimos retrasos en las obras del Camp Nou o el caso Ter Stegen.

Una vez resuelto el problema con el guardameta alemán y con la salida de Íñigo Martínez, el Barça ha acumulado unos 15 millones de fair play financiero, aunque los cinco que libera el guardameta solo pueden aplicarse a otro portero que le sustituya.

La clave para que el Barça pueda volver a la regla 1:1 es la aprobación de los Palcos VIP que vendió a dos empresas de Oriente Próximo, ya que la operación (100 millones de euros) no cuenta a ojos de LaLiga hasta que no estén operativos. Es decir, hasta que el Barça no regrese al Spotify Camp Nou.

El capitán del Barça, Marc-André ter Stegen, durante su discurso previo al Trofeo Joan Gamper. EFE EFE

Así las cosas, ni Joan García ni Marcus Rashford (cedido) han podido ser incorporados, como tampoco Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Marc Bernal y Oriol Romeu, aunque no todos seguirán en el club.

En la misma situación se haya la Real Sociedad y sus dos fichajes (Caleta-Car y Gonçalo Guedes), todo ello en un verano donde los txuri-urdin han perdido a Zubimendi por más de 60 millones de euros.

El Celta de Vigo, que también volverá a disputar competiciones europeas este año, tiene a Bryan Zaragoza, Ferran Jutglá, Illaix Moriba o Ionut Radu en un limbo administrativo.

Los tres rescién ascendidos también todas sus incorporaciones pendientes de aprobación. El Levante UD tiene hasta 8 futbolistas sin inscribir: Alan Maturro, Goudine Koyalipou, Kevin Arriaga, Olasagasti, Matías Moreno, Toljan, Víctor García y Manu Sánchez.

El Real Oviedo, siete: Salomón Rondón, Moldovan, Ilic, Fores, Domingues, Alberto Reina e Ilyas. Y el Elche, cinco: Álvaro Rodríguez, Martím Neto, Leo Petrot, Germán Valera y Alejandro Iturbe.