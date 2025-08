Adiós a Reinier, el fichaje 'olvidado' que nunca debutó con el Real Madrid: "Feliz de este cariño que antes no tenía"

El traspaso de Reinier al Atlético Mineiro se hará oficial en las próximas horas, poniendo fin a su etapa en el Real Madrid sin haber debutado en el primer equipo. El brasileño partió hacia su nuevo destino tras completar los trámites pendientes. Está hecho.

El martes por la noche aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte. Sus palabras apuntaron al desdén que sintió en Europa, haciendo alusión indirecta al club merengue y la falta de respaldo durante su paso por el Viejo Continente.

A sus 23 años, el mediapunta apenas tendrá que superar las pruebas médicas antes de estampar su firma en un contrato válido hasta 2029. Su ilusión es máxima y busca una etapa que le ofrezca continuidad y reconocimiento deportivo.

En el aeropuerto, Reinier reveló que recibió varios mensajes de Hulk, gestionados a través de Diego Costa, exjugador del Atlético de Madrid, animándole a aceptar el ofrecimiento mineiro. Además, esta intermediación ayudó a inclinar su decisión hacia volver a Brasil.

"Cuando llegué, ya lo oía. Mi madre casi llora. Estoy muy feliz de fichar por el galo, en mi nuevo hogar. Feliz de tener este cariño, que antes no tenía. Feliz de poder vestir esta camiseta".

En un segundo mensaje, Reinier profundizaba en su búsqueda de felicidad y reconocimiento tras años de cesiones sin éxito. Su voz reflejaba alivio y esperanza frente a su nueva etapa.

"Estaba buscando mi felicidad. Estuve cedido cinco años. No era feliz. Paulo Bracks me seguía, Víctor Leandro también, me valoraba y hablé con el técnico Cuca. Estoy contento con el proyecto y creo que saldrá bien", añadió el futbolista.

El 50% seguirá siendo del Madrid

El acuerdo con el Atlético Mineiro contempla la adquisición del cincuenta por ciento de los derechos económicos del jugador, mientras que el 50% restante permanecerá en manos del Real Madrid. La operación se cerró a coste cero.

Reinier fichó por el Real Madrid en enero de 2020 procedente del Flamengo por 30 millones de euros y contrato hasta 2026. Durante cinco años en Europa no disputó ningún partido oficial con el primer equipo, siendo cedido a cuatro clubes distintos tras un debut en el Castilla interrumpido por la Covid.

Su periplo arrancó en el Borussia Dortmund, donde jugó 39 partidos en dos años sumando apenas 745 minutos. Más tarde pasó al Girona, marcando dos goles en 18 encuentros, y posteriormente defendió los colores del Frosinone y el Granada sin alcanzar el nivel esperado.

Reinier Jesus, durante la última temporada en el Granada Europa Press

En total disputó 105 partidos oficiales en Europa, acumulando menos de 4.000 minutos, siete goles y ocho asistencias. Según Transfermarkt, su valor de mercado se sitúa en 1,5 millones de euros, el más bajo de su carrera profesional.

Anteriormente, Reinier había brillado en las categorías inferiores de Vasco da Gama, Botafogo y Fluminense. Con Flamengo conquistó la Copa Libertadores y el Brasileirão de 2019, asentando su fama como promesa juvenil brasileña.

Ahora, su incorporación al Atlético Mineiro cierra uno de los proyectos más fallidos del conjunto blanco y supone una nueva oportunidad para relanzar su carrera en Brasil.