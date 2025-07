Ter Stegen se operará la espalda y estará tres meses de baja, pero su lesión no dará oxígeno a las inscripciones del FC Barcelona

El portero alemán del Barcelona Marc-André Ter Stegen será intervenido quirúrgicamente de la espalda y estará unos tres meses de baja, según informó este jueves el propio jugador en un texto publicado en su cuenta personal de Instagram.



Ter Stegen explicó que se siente "física y atléticamente en muy buena forma", pero admitió que no está "exento de dolor", unas molestias que no le han permitido entrenarse todavía con el resto de sus compañeros esta pretemporada.

Tanto la directiva como el entrenador Hansi Flick consideran que su ciclo está agotado y que Joan García, fichaje estrella del verano, ha de heredar la portería culé. Su lesión complica un traspaso y tampoco arregla el problema del Barça con las inscripciones.

Queridos culés,



Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal.



Físicamente y atléticamente me siento en muy… — Marc ter Stegen (@mterstegen1) July 24, 2025

Tras el fichaje de García y recibir la noticia de que no será el portero titular en la próxima temporada, Ter Stegen manifestó que no tenía deseo de abandonar el club, aunque hasta ahora se ha mantenido trabajando en el gimnasio.

En un primer momento, se entendió su ausencia como el reflejo del pulso entre el club y el jugador, pero la realidad es que el guardameta llegó a la pretemporada con molestias en la espalda.

Su lesión reducía las opciones de un hipotético traspaso, pero abría la puerta a una paradoja: si su baja era de larga duración (más de cuatro meses), el club podría no inscribirle al inicio de La Liga y ganar espacio para hacer lo propio con su sustituto, Joan García.

Sin embargo, el plazo de recuperación (tres meses) no se considera suficiente y el Barça no podrá ejecutar esta maniobra. Esto se une a los retrasos en las obras del Camp Nou y la incapacidad para validar la venta de los Palcos VIP, en un verano complejo en las oficinas blaugranas.

El Barça ya utilizó este mecanismo con la lesión de Andreas Christensen al inicio del pasado curso, y está por ver si desde La Liga vuelven a considerar que la dolencia del guardameta alemán encaja en lo que se considera "baja de larga duración", aunque es improbable.

Si bien se ha logrado sellar la renovación de Lamine Yamal, el Barça ha vuelto a tropezar con la falta de certezas sobre el regreso a la regla 1:1 que permitiría inscribir a Joan García, algo que también ha truncado la llegada del gran objetivo del verano: Nico Williams.

Además, la ilusión de regresar al Spotify Camp Nou para disputar el Trofeo Joan Gamper acabó en decepción y el club ve cómo estas cuestiones lastran sus opciones en el mercado.

El mensaje

"Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda".

"Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos".

"A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado. Os mantendré al tanto de mi recuperación y quiero, de corazón, agradeceros a todos, queridos culés, que estéis siempre a mi lado. No os preocupéis, volveré!", reza en su publicación.