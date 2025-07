Examen de poder a España: superar su primera eliminatoria de una Euro con el futuro en juego de Montse Tomé

Este viernes, España se enfrenta a Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa femenina, un encuentro que marcará un antes y un después en la historia del combinado español.

Como anfitriona, la selección helvética aspira a aprovechar el empuje de su afición en el Estadio Wankdorf de Berna, escenario del debut y cierre del grupo de las españolas.

Tras un torneo casi impecable en la fase inicial, la Roja llega dispuesta a cambiar su tradicional destino tras las eliminaciones en cuartos de 2013, 2017 y 2022.

Con 14 goles a favor y pleno de victorias en el grupo, España aterriza en la eliminatoria con el mejor rendimiento ofensivo de todas las candidatas. Sin embargo, el apartado defensivo ha despertado algún recelo tras encajar una media de gol por partido en el arranque del torneo.

Aun así, las estadísticas avalan a las campeonas del mundo: nunca antes el equipo de Montse Tomé había alcanzado esta ronda con un balance tan abultado en ataque.

La sombra de la renovación planea sobre el banquillo español. El contrato de Montse Tomé expira el 31 de agosto y su continuidad depende directamente de los resultados en esta Eurocopa.

Tras clasificar al equipo para la Final Four de la Nations League y demostrar una gestión de vestuario solvente, la entrenadora afronta el reto más exigente de su trayectoria al frente del combinado nacional.

Alexia Putellas celebra el gol ante Bélgica en la Eurocopa. Reuters

La última vez que España llegó a semifinales de la Euro fue en 1997, cuando no existían los cuartos de final y se accedía directamente desde la fase de grupos.

Aquel hito, protagonizado por un equipo que ya despuntaba en su momento, ahora sirve de referencia para esta generación dispuesta a escribir su propio capítulo dorado. "Este equipo está llamado a hacer historia", proclamó Tomé en la rueda de prensa previa al partido, antes de añadir: "Vamos a competir para hacerla".

En clave táctica, la selección dirigida por Montse Tomé ha estudiado a fondo a Suiza. "Es una selección que varía su estructura, pero que en este torneo ha utilizado la misma. La altura del bloque la veremos al inicio del partido, pero tenemos claro cómo se mueven las piezas, cómo defienden y cómo salen a la contra", analizó la seleccionadora sobre el sistema helvético, que ha brillado por su solidez y transiciones rápidas.

Preguntada por la supuesta fragilidad de la zaga española, Tomé salió al paso con firmeza: "No sé qué significa para vosotros tener debilidades en defensa, somos uno de los equipos menos goleados y el más goleador. En todas las facetas queremos mejorar, no es una única cosa de la defensa, tenemos defensas de gran nivel. No es una debilidad".

"Los profesionales somos nosotros y siempre hemos creído que la defensa y el ataque es conjunto" Montse Tomé

La entrenadora enfatizó la unidad entre líneas: "Los profesionales somos nosotros y siempre hemos creído que la defensa y el ataque es conjunto. Me gusta defender al equipo, a las jugadoras, porque se dejan la vida por este deporte y la selección".

En la fase de grupos, España firmó un contundente 5-0 ante Portugal, un 1-3 frente a Italia y cerró con un pleno de victorias que la llevó a liderar el grupo. Por su parte, Suiza alcanzó por primera vez la siguiente fase gracias a un agónico 1-1 contra Finlandia en la jornada decisiva

Esther González, en el partido ante Portugal Reuters

Estos resultados confirman el claro favoritismo de las españolas, igual que el precedente más reciente en una fase final, el 5-1 en cuartos del Mundial 2023 en Auckland.

Durante la clasificación para la primera Nations League, la selección española arrolló a Suiza con un global de 12 goles (5-0 y 7-1), demostrando la superioridad técnica y ofensiva con la que llega a esta cita. No obstante, el reto de esta velada será doble: batir a la anfitriona y consolidar la imagen de un conjunto capaz de dominar cada área del juego.

El equipo rojigualda presentará su once de gala, con la entrada en portería de Cata Coll, recuperada de una amigdalitis, y el retorno a la titularidad de Ona Batlle y Laia Aleixandri, ambas apercibidas de sanción. Si ven tarjeta en Berna, se perderán las semifinales; de lo contrario, la amonestación quedará eliminada.

Además, Esther González, que arrastró molestias musculares a principios de semana, apunta a la delantera de la selección.

El futuro de Montse Tomé

El camino de Montse Tomé al frente de la Roja arrancó con el título de la primera Nations League femenina en febrero de 2023, tras vencer a Francia en la final.

Sin embargo, los Juegos Olímpicos de París, donde España debutaba en la cita bajo el estatus de favorita, dejaron un sabor amargo tras caer ante Alemania en la lucha por el bronce.

Antes del torneo continental, la seleccionadora ya había superado una prueba decisiva en la Nations League, al meter a la Roja en la Final Four tras imponerse a Inglaterra, vigente campeona de Europa, en la fase de grupos.

Esta solvencia ha elevado las expectativas en una afición que sueña con disputar las semifinales por primera vez desde hace 28 años.

Montse Tomé, junto a Alba Redondo en un entrenamiento de la Selección EFE

La decisión sobre la renovación de Montse Tomé recaerá en semanas en Rafael Louzán, presidente de la RFEF; Reyes Bellver, directora de fútbol femenino; y María Pry, coordinadora de selecciones.

El trío evaluará el desempeño de la seleccionadora al término de la Eurocopa, en función del alcance del proyecto y la progresión del equipo.

Superar a Suiza no solo acercaría a España a unas semifinales inexploradas, sino que se convertiría en un voto de confianza para la continuidad de una entrenadora que llegó cuestionada pero ha emergido como artífice de una generación histórica.

El futuro de Tomé —y buena parte del proyecto deportivo— pende de un hilo en el césped suizo, donde esta tarde se examina no solo un partido, sino el poder de una selección dispuesta a cambiar su destino.