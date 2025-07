Luis de la Fuente: "Si hay futbolistas homosexuales y no quieren airearlo me parece tan respetable como el que lo dice"

Luis de la Fuente abordó la homosexualidad en el fútbol en una reciente entrevista en el podcast Vaya Vaina.

El seleccionador nacional fue consultado sobre la percepción del colectivo LGTBI dentro del deporte y la evolución social que se ha producido al respecto.

Su respuesta se centró en la normalización de todas las orientaciones sexuales dentro del vestuario y en el derecho de cada persona a expresar -o no- su vida privada.

El entrevistador planteó que "en el fútbol sigue estando un poco estancado el tema" en comparación con otros ámbitos de la sociedad.

Ante esta reflexión, De la Fuente respondió: "Con total normalidad. Que habrá futbolistas homosexuales, pues sí, me parece fenomenal. Pero también que habrá quien no lo quiere airear o no quiere sacarlo a la luz, pues me parece tan respetuosa una opción como la otra".

El seleccionador recalcó que no debe darse más importancia al hecho de que un jugador sea homosexual o heterosexual, remarcando que ambas realidades deben asumirse con naturalidad.

"Cada uno elige una opción y dentro de esas opciones pues cabe esa como la otra, la de ser hetero", señaló.

Durante la conversación, el periodista recordó unas palabras del futbolista del Rayo Vallecano Isi Palazón, quien había defendido que cualquier persona que se sienta homosexual debería tener la libertad de expresarlo.

De la Fuente coincidió con esa idea y añadió que los tiempos han cambiado significativamente respecto al pasado.

"Esto ha cambiado muchísimo, no son los tiempos nuestros donde seguramente la gente tendría más reparo en decirlo. Hoy ya no. Hoy si lo quieres decir, lo dices tranquilamente, está perfectamente aceptado, asimilado".

Luis de la Fuente, en la concentración de la Selección EFE

En ese mismo sentido, el seleccionador afirmó que "convivimos con ellos con total normalidad, que esa es la grandeza de esto y eso es lo que tenemos que seguir fomentando".

También hizo hincapié en que la aceptación debe ir "en todas las direcciones" y que no hay una forma más válida que otra de vivir la orientación sexual.

"No queremos sacar de contexto ni de esa normalidad situaciones que son normales", subrayó De la Fuente, antes de concluir recordando que él ha vivido épocas en las que esta apertura no existía.

"Yo he vivido otras épocas donde no era así, pero afortunadamente, gracias a Dios, hoy sí. Es maravilloso".

La entrevista, de tono distendido y personal, repasó también otros aspectos de la vida y filosofía del seleccionador, desde la gestión de jóvenes talentos como Lamine Yamal hasta su visión del trabajo, la presión mediática, la situación de Álvaro Morata o el papel de la cantera en el fútbol español.