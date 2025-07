Lucas Vázquez se despide arropado por Mbappé: "El Real Madrid seguirá siempre en mí"

Este jueves se celebró el merecido homenaje para Lucas Vázquez, un espejo para todos los canteranos del Real Madrid. 402 partidos y 23 títulos, con los que posó tras el acto celebrado en Valdebebas, son la mejor prueba.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Lucas protagonizó el acto que el Real Madrid organizó al sexto futbolista con más trofeos de la historia del club. Durante su discurso, agradeció a la afición, a su familia y al presidente por haberle permitido cumplir un sueño: vestir esta camiseta.

"Este es uno de los días más importantes de mi vida", comenzó diciendo Lucas, antes de lanzar un sentido mensaje a quien le ha acompañado desde sus inicios: "Gracias por cada aplauso y cada gesto de apoyo, me habéis hecho sentir en casa. Hoy toca decir adiós, pero a mi Real Madrid nunca le diré adiós".

A continuación, desgranó cada uno de los agradecimientos más personales: "He tenido el privilegio de compartir vestuario con leyendas y de levantar títulos, pero sobre todo he sido feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido. Al presidente, gracias por permitirme cumplir mi sueño".

"A Jose Ángel Sánchez, gracias por poner todo de ti en las negociaciones. A mis padres, desde que soy padre entiendo aún más todo lo que hicisteis por mí. A ti, Mateo, mi hermano, gracias por transmitirme tu amor al fútbol, sin ti no sería futbolista, he cumplido el sueño de los dos", dijo.

"Y a ti, Maca, me diste tranquilidad y apoyo para seguir creyendo en mí. Hemos reído y llorado juntos. Eres la persona que más me conoce y también la que más me ha aguantado siendo mi mejor compañero de vida. Jamás podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me has dado a mis hijos. Sois mi mayor orgullo, espero que algún día entendáis lo que ha significado para vuestro padre vestir esta camiseta", siguió.

"He cumplido mi sueño. Me voy, pero el Madrid seguirá siempre en mí. Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", terminó en su discurso.

Mbappé y Lunin, presentes

En una muestra de compañerismo, futbolistas de todas las generaciones se acercaron para arroparle. Destacó el detalle de Kylian Mbappé y Andriy Lunin, quienes hicieron un parón en sus vacaciones tras la eliminación en el Mundial de Clubes para viajar hasta Madrid y acompañar a uno de los capitanes del equipo.

Una semana después de iniciar su periodo de descanso, ambos acudieron a Valdebebas para rendir homenaje a un compañero que se despide con 23 títulos en su haber.

Marcelo, excompañero de vestuario durante seis temporadas, también acudió al acto. Junto a ellos, otros miembros de la plantilla actual y representantes de la dirección deportiva quisieron arropar al jugador que, tras una década vistiendo la camiseta blanca, cierra un ciclo irrepetible.

Lucas Vázquez, en su despedida del Real Madrid junto a Florentino Pérez Real Madrid

Antes de que el protagonista tomara la palabra, Florentino Pérez expresó sus elogios hacia quien considera "un portador de los valores del club". El presidente recordó la importancia de quienes, como Lucas, levantan el pabellón merengue y forman parte de una dinastía que suma ya 15 Copas de Europa.

"Llegaste con 16 años. Saliste para seguir creciendo en tu querido Espanyol y hoy concluyes una etapa que te ha convertido en una de las grandes leyendas del club. Eres el sexto jugador con más títulos de la historia del Madrid. Te llevas un palmarés que es ya historia de nuestro club. Pero más allá de los trofeos, representas el ejemplo en el que deben mirarse todos los canteranos de esta casa", subrayó.

El homenaje comenzó con la proyección de un vídeo que repasó la trayectoria de Lucas desde su ingreso en Valdebebas hasta el momento en que transformó el penalti decisivo de 'La Undécima' en San Siro. Durante la reproducción, su mujer y sus tres hijos se mostraron visiblemente emocionados, al igual que el propio Lucas, al que le costaba contener las lágrimas.

Natural de Galicia, el futbolista firmó su primer contrato con el club en 2007, con apenas 16 años, y transitó todas las categorías de la cantera hasta llegar al Castilla. Tras una cesión en el Espanyol, debutó con el primer equipo en septiembre de 2015. Desde entonces, ha disputado 402 partidos en diez temporadas y ha contribuido a una de las etapas más exitosas del club.

Su palmarés refleja la grandeza de su trayectoria: cinco Copas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. Con 23 títulos en total, se erige como una de las piezas fundamentales de los últimos éxitos blancos.

Con el posado final y rodeado de todos sus trofeos, Lucas Vázquez se despidió ante aplausos y vítores, reafirmando su condición de eterno canterano: "El Madrid seguirá siempre en mí. Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid".