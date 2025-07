En marcha el Real Madrid 25/26: Carreras y Rodrygo, los nombres propios y más fichajes en un mercado sin intocables

El inicio de otra semana veraniega más supone un cambio de capítulo en el Real Madrid. Un sentimiento que va en sintonía con el mensaje que dejó Xabi Alonso tras la derrota ante el PSG en el Mundial de Clubes: "Es el final de esta temporada, no el inicio de la siguiente".

La temporada 2025/26 del Real Madrid arranca, ahora sí, este lunes. Por lo menos en los despachos, ya que los jugadores tienen las vacaciones que no pudieron disfrutar por la disputa del Mundial. Se avecinan movimientos desde ya para dar a Xabi la mejor plantilla posible.

Fichados Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen en la ventana de traspasos especial y despedidos ahora con honores Luka Modric y Lucas Vázquez, el Madrid piensa en el trabajo que queda por hacer. El Mundial dejó buenas sensaciones, pero también la certeza de que a la plantilla le quedan aspectos por pulir para dar con un equipo campeón.

Internamente se irá trabajando en lo que reconocen desde el club que es el gran 'pero' de este vestuario: un problema de egos. Para que la idea de Xabi cuaje será necesario el compromiso total de todos los jugadores, y no sólo de palabra. Se quieren hechos en el campo.

Entre la alta esfera de la directiva, según el caso, y el propio Xabi Alonso se irá midiendo esa cuestión. Es lo que hace que apenas haya intocables en la plantilla del Real Madrid, por lo menos hasta conocer la verdadera intención de cada uno.

Atención a Carreras y Rodrygo

En lo inmediato, los nombres propios son dos. Uno en el ámbito de llegadas, Álvaro Carreras, y otro en el de las salidas, Rodrygo.

A Carreras se le dio la palabra de que no se le dejaría tirado tras el frenazo a su fichaje —por la postura del Benfica— para el Mundial. El canterano blanco Rafa Obrador ha fichado por los portugueses y ocupará el sitio que deje el ferrolano.

El Madrid pagará a plazos la cláusula de Carreras (50M) y se espera que este lunes se haga oficial. Lo comunicará primero el Benfica a través de la bolsa. Será presentado este martes.

Álvaro Carreras, con el Benfica en el Mundial de Clubes Reuters

Las buenas actuaciones de Fran García durante gran parte del Mundial no crearon dudas sobre la idoneidad de incorporar al que ya fuera jugador del Madrid en La Fábrica. Junto a Mendy —al que también se podría ver de central en una línea de tres—, pelearán por ser el lateral izquierdo de Xabi.

En cuanto a Rodrygo, lo ocurrido en el Mundial —1 titularidad y 95 minutos de juego— no es fruto de la casualidad. El brasileño está más fuera que dentro, aunque todavía no hay ofertas en firme. Todo deberá desatascarse a raíz de una reunión que se espera para esta semana.

El Madrid no cerrará las puertas a Rodrygo si decide salir. Eso sí, deberá traer al club una oferta no inferior a los 80 millones de euros. El Arsenal es el equipo que más estaría interesado, aunque la opción del Livepool puede abrirse si Luis Díaz es vendido al Bayern Múnich.

La venta de Rodrygo no supondría la entrada de una nueva pieza en ataque. De hecho, con la irrupción de Gonzalo García y con la negativa de Endrick a irse cedido —salvo sorpresa con otro jugador— se cerraría la delantera.

Rodrygo entra por Gonzalo García en un partido del Mundial de Clubes Reuters

Konaté espera

El verdadero debate está en el centro de la defensa. Las conclusiones no han sido buenas durante el Mundial, especialmente por los errores groseros de Asencio y Rüdiger, en ese orden, ante el PSG. No hay que olvidar que Alaba sigue con su calvario de lesiones y Militao apenas acaba de regresar de su segunda recuperación de un cruzado roto.

No se cierran las puertas a una incorporación, especialmente con la situación de Konaté en el Liverpool. El central ha dicho que no renovará y los reds, para evitar otro caso como el de Trent, le abrirían la puerta este verano.

El Madrid, que no fichará ahora si no sale nadie, no pagará más de 20M por el francés, a sabiendas que un año llegaría gratis —con Alaba también acabando contrato—. El asunto va para largo, aunque a día de hoy no se espera a Konaté este verano.

Ibrahima Konaté, en un partido con el Liverpool Reuters

Tampoco llegará Nico Paz. Como se supo este domingo, a través del periodista Fabrizio Romano, el Madrid ha comunicado al Como que no pagará este verano su cláusula de 8M. La idea es que siga en el conjunto italiano otra temporada y se vuelva a valorar en un año su incorporación, incrementándose su precio para el club blanco en apenas un millón (9M).

Otra situación que no hay que dejar de lado es la de Jude Bellingham. No por su futuro, identificado como uno de los buques insignias del equipo, pero sí por la operación de hombro a la que se someterá de manera inminente.

El tiempo de baja del inglés será entre tres y cuatro meses. El Madrid no fichará para reemplazarle y su hueco podría ser ocupado en el equipo por Franco Mastantuono, la joya argentina que ya espera Xabi a partir del 14 de agosto, cuando cumplirá los 18 años.

Son tiempos de decisiones en el Madrid. Sin temblar el pulso. Otros jugadores no mencionados, como Ceballos, no pueden dar nada por sentado en relación a su futuro. Todo puede pasar.