El triángulo que decide el futuro de Luis Díaz: del interés del Barça, al ultimátum al Liverpool y la opción del Bayern Múnich

Luis Díaz está llamado a ser el nombre propio del mercado de fichajes después de haber despertado el interés de cocos de Europa como Barça o Bayern, además de sumarse a la puja el Al-Nassr. Con contrato hasta 2027, no se descarta ningún escenario: renovación con el Liverpool o venta.

El Barça quiere protagonizar el bombazo del verano con el jugador colombiano tras no haber conseguido incorporar a Nico Williams cuando lo tenían todo a su favor. El extremo izquierdo gusta mucho a la dirección deportiva azulgrana, pero sobre todo a Hansi Flick.

El alemán ya ha dado el visto bueno a su fichaje a pesar de jugar en la misma posición en la que ha destacado esta temporada Raphinha. Ningún club dejaría pasar la oportunidad de fichar a un jugador de talla mundial como es Luis Díaz, pero su coste, el Fair-Play financiero y la intromisión del Bayern Múnich son los factores con los que el Barça deberá lidiar.

Luis Díaz y Marcus Rashford son los nombres que más han sonado en los últimos días, de hecho, según algunas informaciones el jugador del Manchester United se ha ofrecido al Barça por medio de su representante. No obstante, la dirección deportiva prefiere al colombiano.

La dirección deportiva azulgrana tiene a su favor la prioridad del jugador en caso de abandonar Inglaterra, pero el Bayern Múnich tiene el músculo financiero para acometer una operación tasada en 80 millones de euros. El club bávaro ya ha hecho una primera oferta de 60 kilos.

Una operación a tres bandas

El futuro del jugador se decidirá tras la reunión que se celebre en los próximos días en las oficinas de Anfield y todo puede pasar: renovar con el Liverpool, hacer las maletas con rumbo a Barcelona o bien emprender la nueva aventura en la ciudad alemana de Múnich.

Según el periodista colombiano, Pipe Sierra, el extremo tiene previsto hablar con su club para que decidan qué intenciones tienen con él. Luis Díaz está cómodo en Inglaterra, pero quiere que le presenten una oferta de renovación en condiciones o que le faciliten una salida.

Y es que el cafetero se encuentra en la escala media baja de la plantilla. Su salario es el número 16 del equipo a pesar de que suele tener el rol de titular indiscutible y sus números han contribuido de manera sobresaliente a la Premier conquistada por los 'Reds' con 17 goles y 5 asistencias.

A día de hoy, Luis Díaz tiene dos ofertas firmes encima de la mesa: la del Bayern Múnich y la del Al-Nassr. Desde Colombia aseguran que su destino no está en Arabia Saudí y que no hay un acuerdo cerrado con los bávaros, aunque podría tenerlo si el Barça no puede afrontar la operación.

Según adelantó el diario AS, si bien Luis Díaz no pediría una cláusula liberatoria que pedía el extremo del Athletic Club, sí habría solicitado una indemnización en caso de no terminar inscrito para vestir la camiseta azulgrana.

De esta manera, el futbolista percibiría un pago si su ficha no fuera tramitada antes del 31 de agosto. Esto quiere decir que el jugador no podría salir gratis de la entidad catalana, pero el club se haría cargo de los gastos del perjuicio deportivo que tendría para el jugador cafetero.

Luis Díaz, cabizbajo en el partido ante el PSG en Champions.

En principio, Luis Díaz esperaría al Barça siempre que desde el club le garanticen una compensación hasta poder vestir la camiseta azulgrana. Un requisito que echa para atrás a una entidad que no atraviesa su mejor momento a nivel económico.

No obstante, el hecho de ser el preferido de la dirección deportiva, en concreto de Deco, podría hacer que se sigan buscando fórmulas para poder acometer su fichaje.

El entorno del jugador ha vivido días convulsos tras la trágica muerte de Diogo Jota, lo que ha ralentizado cualquier movimiento, y parte de la afición ha cuestionado su actitud por no acudir al funeral de su compañero, aunque el propio futbolista expresó públicamente su dolor en redes sociales.

El futuro del jugador es toda una incógnita y se decidirá tras la reunión con el Liverpool y si Luis Díaz mantiene su postura, habrá un nuevo partido en los despachos.