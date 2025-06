El arrepentimiento de Dembelé tras su paso por el Barça: "Ahora soy más profesional, antes iba a casa, veía la tele y jugaba al 2K"

Ousmane Dembelé ha sido uno de los nombres propios esta temporada después de haber conseguido ganarlo todo con el Paris Saint-Germain. A sus 28 años, el francés ha cuajado la mejor temporada de su carrera deportiva después de haber marcado 33 goles y haber repartido 14 asistencias. El resultado no ha sido otro que su candidatura al Balón de Oro.

Y es que Luis Enrique ha sido capaz de encontrar la mejor versión de un futbolista que ha tenido la fama de estar poco implicado tras seis temporadas jugando en el Barça. No obstante, Dembelé no ha llegado a su techo y en Estados Unidos quiere cerrar una temporada histórica.

Antes de iniciar el Mundial de Clubes, el francés ha concedido una entrevista a L'Equipe donde ha repasado su gran año que le puede llevar a ganar el galardón más prestigioso para un jugador, además de desvelar las diferencias entre el PSG y el Barça.

El francés ha reconocido que se siente halagado ya por el mero hecho de ser uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro. "Es ya una victoria para mí. Poder ganarlo es, sin duda, el Santo Grial a nivel individual. Es algo con lo que sueñas desde pequeño".

Hasta el momento, Ousmane Dembélé encadena 33 goles y 14 asistencias en los 49 partidos oficiales que ha jugado esta temporada con el PSG. Después de no haber conseguido ganar la Nations League con Francia, el galo quiere perfilar su candidatura en el Mundial de Clubes.

La diferencia con el Barça

En la entrevista al diario francés, Dembelé ha reconocido que ha variado sus hábitos y eso le ha ayudado a ser mejor futbolista. "He cambiado muchas cosas en mi vida diaria. Dentro y fuera del campo, con mi preparador físico, los fisioterapeutas. Me ha permitido rendir mucho mejor, especialmente en los últimos dos años.

Soy un poco más profesional. Lo era antes, pero ahora lo soy aún más. Ahora, incluso en mis días libres, me gusta ir al centro de entrenamiento, recuperarme y trabajar con los fisioterapeutas. Antes, iba a casa, jugaba al NBA 2K y veía un poco la tele. Era más joven, es normal. Pero, con el tiempo, se paga, y lo vi especialmente en Barcelona.

Llegué joven, jugué allí de los 20 a los 26 años, tuve muchos problemas físicos. Aprendí mucho allí, me fue útil. Ahora conozco mucho mejor mi cuerpo y, como resultado, me lesiono menos".

Ousmane Dembélé, con el PSG Reuters

En la mejoría de Dembélé también ha tenido un papel importante, según él mismo explica, Luis Enrique: "Dice que el fútbol no es una guerra, sigue siendo un partido, y que hay que controlar las emociones. Nos pide que no estemos al 200%, sino al 100%.

Antes de la final, también nos dijo que disfrutáramos porque son momentos que quizá no volvamos a vivir en nuestras carreras; hay que disfrutarlos. Siempre parece distante, lo que a veces da la impresión de que no le importa, pero es completamente falso porque es alguien con ambición. Está centrado en el colectivo, no en las estrellas".

Por último, el francés también se refirió a Lamine Yamal, su principal 'amenaza' para ganar el Balón de Oro. "Todo el mundo hablaba de Lamine Yamal desde pequeño en el Barcelona. Cuando llegó al primer equipo, comprendimos que era excepcional y adquirió otra dimensión", concluyó.