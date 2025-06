Carreras y Mastantuono tendrán que esperar: así será la primera pizarra del Real Madrid de Xabi Alonso en el Mundial

Se cierra la primera parte del mercado de fichajes del verano, que volverá a abrirse el próximo 1 de julio. Eso quiere decir que los clubes que viajarán a Estados Unidos ya tienen cerradas sus plantillas para el Mundial de Clubes. Incluido el Real Madrid.

Ni Álvaro Carreras ni Franco Mastantuono se encuentran, finalmente, en su convocatoria de 30 jugadores. Sí estarán en EEUU, pero en las filas de Benfica y River Plate, respectivamente. El Madrid esperará al final del Mundial para presentar a sus dos siguientes fichajes.

Las circunstancias así lo han querido. Por un lado, el Benfica se ha negado a cerrar un trato por Carreras antes del 1 de julio. Todo estaba acordado, según sostenían desde el lado merengue, pero no ha habido firma.

En el Madrid no entienden la postura del Benfica, que se disponía a recibir en torno a 50 millones. Hicieron viajar al jugador a Estados Unidos —inscribiéndole para el Mundial— y no habrá fichaje, al menos, por el momento. El club blanco no dejará tirado a Carreras y pagará su cláusula cuando se reabra el mercado.

Es decir, Carreras será jugador del Real Madrid tras el Mundial de Clubes. Es el elegido para el lateral izquierdo, hasta el punto de que el club enterró el resto de alternativas que tenía activas. Xabi Alonso tendrá a su carrilero, aunque tendrá que esperar.

Lo mismo con Franco Mastantuono, aunque el escenario es distinto. Es una operación que el Real Madrid cerró de manera exprés. Ante el peligroso acercamiento del PSG, el club blanco reaccionó por un jugador al que ya seguía desde hacía más de un año.

Un viaje a Buenos Aires y un compás de apenas días cambiaron la situación. El Madrid cerró rápido a Mastantuono, que tenía el sueño de vestir de blanco, aceptando pagar la cláusula de 40 millones de euros. River Plate poco tenía que hacer, aunque sí jugó sus cartas para retener al jugador lo máximo posible.

River quería mantener a Mastantuono hasta enero de 2026. Descartado por el Madrid, que le ve como recurso inmediato para Xabi Alonso. Eso sí, el club argentino logró que prevaleciera, al menos, su deseo de contar con Franco, al menos, para el Mundial.

El Madrid accedió, 'salvando' al chaval de un adiós polémico del club en el que se formó y su salida será lo más pacífica posible. Además, para evitar conflictos, se esperará a que alcance la mayoría de edad (14 de agosto) para presentarlo.

Con una lista sin Carreras ni Mastantuono y apenas dos entrenamientos en Valdebebas, Xabi Alonso ya tiene una idea del plan que podrá llevar a cabo en el Mundial de Clubes. No hay mucho tiempo de planificación, aunque las reuniones con el cuerpo técnico son continuas, ni tampoco demasiado margen de jugadores, por las lesiones.

Con una defensa tocada especialmente —sin Carvajal ni Militao, pese a que viajarán con el grupo; con Rúdiger y Alaba recuperándose y descartado Mendy—, el inicio de la etapa de Xabi Alonso estará marcada —por lo menos en el dibujo— por el continuismo. El debate entre tres centrales o línea clásica de cuatro defensas se aplazará para más adelante.

Xabi Alonso da la bienvenida a Dean Huijsen al Real Madrid Real Madrid

A los dos fichajes para el Mundial, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, se les exigirá rendimiento inmediato. El central fue presentado este martes, teniendo su primer encuentro en persona con Xabi Alonso, y el turno del inglés será el jueves.

Ambos serán titulares. Huijsen formará pareja en el centro de la defensa con Asencio y Arnold jugará por la derecha. A la izquierda, sin Carreras, el único jugador disponible del primer equipo será Fran García.

En el centro del campo, Tchouaméni es un fijo. Como interior se espera a Fede Valverde, que aún se recupera de una lumbociatalgia y en estos primeros entrenamientos sólo está haciendo parte de ellos con el grupo.

El primer dilema que tendrá Xabi será el mismo que tuvo toda la temporada pasada Ancelotti: jugar con cuatro centrocampistas o tres delanteros. En el primero de los casos, Arda Güler partiría con ventaja para completar la medular con Jude Bellingham por delante.

Rodrygo entrenando con el Real Madrid Real Madrid

Mbappé y Vinicius, en condiciones normales, serán indiscutibles en este arranque de la 'era Xabi Alonso', por lo que el debate se plantea sobre la figura de Rodrygo. El brasileño está en una posición inestable, tras una temporada cargada de dudas que se han trasladado a su futuro.

A Xabi ya se le ha visto encima de Rodrygo. Por ahora, el tema de su salida está aparacada. Tanto por el club como el jugador. Rodrygo quiere seguir, o al menos así se lo ha trasladado al Madrid desde el final de La Liga.

Las charlas seguirán con Rodrygo y las sensaciones que tenga Xabi Alonso, en base a lo que vea en los entrenamientos, determinarán el rol del jugador en el Mundial. Una oportunidad de redención y el primer examen individual en este nuevo Madrid.