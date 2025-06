Lamine Yamal, al más puro estilo Neymar: un invitado a su 18 cumpleaños revela cuándo será la gran fiesta en Barcelona

El youtuber estadounidense IShowSpeed, popular sobre todo entre la comunidad gamer y con más de 35 millones de suscriptores, ha anunciado durante una de sus retransmisiones que ha sido invitado por Lamine Yamal para su fiesta de 18 cumpleaños.

El joven youtuber (18 años) y Lamine mantienen una amistad desde antes de que el jugador llegase al primer equipo blaugrana y ya se dejaron ver juntos en la pasada edición del Balón de Oro.

Después de la final de la Nations League del pasado domingo, el streamer explicó que había recibido un mensaje para acudir a su fiesta de cumpleaños, organizada el 12 de julio en Barcelona.

Su asistencia, no obstante, no está garantizada, ya que podría coincidir con uno de los tours que realiza habitualmente. "Si no estoy de tour, iré seguro, claro que tengo que ir", aseguraba en el vídeo.

Más allá de la fiesta, el cumpleaños de Lamine Yamal cambiará para siempre su carrera. Al entrar en la mayoría de edad, sellará su renovación con el Barça hasta 2031 y pasará a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.