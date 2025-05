La vida actual de Toni Kroos: sus proyectos desconocidos un año después de su despedida del Real Madrid

Hace casi un año, el 25 de mayo de 2024, Toni Kroos disputó su último partido en el Santiago Bernabéu como futbolista del Real Madrid.

Igual que ahora les toca a Carlo Ancelotti y a su mejor socio, Luka Modric, el alemán tuvo un adiós inolvidable a pocos días de levantar su sexta Champions League. Tras la Eurocopa con Alemania, colgaría las botas para siempre.

En aquel episodio de despedida, Kroos vivió uno de sus momentos más vulnerables: "He estado bastante fuerte, hasta que he visto a mis hijos y me han matado".

El habitual 'hombre de hielo' se emocionó cuando sus niños y su mujer irrumpieron con lágrimas en el césped, un instante que rompió la compostura de un centrocampista de personalidad fría a la vez que cálido en su trato con el balón.

La ceremonia de homenaje se disputó con todos los honores: sus compañeros lucieron el dorsal 8 formando un pasillo con aplausos que se extendieron hasta la grada, donde los seguidores del Betis se unieron al homenaje.

Un tifo gigante en el fondo sur mostró el nombre de Kroos, y cada córner que lanzó se convirtió en una ovación para el ya exjugador.

El instante del cambio sobre el césped puso los pelos de punta, pero más lo que ocurrió tras el final del partido: abrazos, manteo y una vuelta de honor en la que el protagonista fue incapaz de contener la emoción.

Kroos es manteado por sus compañeros del Real Madrid en su despedida del Santiago Bernabéu EFE

"No es fácil, sólo puedo decir gracias al madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio... Siempre me he sentido en casa en estos diez años, no podía pedir más, han sido diez años inolvidables", expresó en una entrevista para Realmadrid TV.

Los proyectos de Kroos

Un año después de su retirada, Kroos ha encontrado un nuevo camino tras dejar el césped: gestiona una academia en Madrid donde combina sus fines de semana entre entrenamientos y clases para pequeñas promesas.

Además, ha lanzado su propia versión de la Kings League en Alemania, llamada Icon League, manteniendo viva la pasión futbolística desde otra perspectiva. Kroos, incluso, se ha vuelto a calzar las botas para competir en ella.

La faceta mediática tampoco le es ajena: junto a su hermano creó un podcast antes de su retirada, proyecto que mantienen activo y donde analizan fútbol y experiencias personales con naturalidad y humor.

En el ámbito empresarial, se ha convertido en accionista de la agencia que lo representó durante su carrera y cuenta con inversiones en el sector inmobiliario desde 2020.

Además, su fundación, creada en 2015, centra su labor en ayudar a niños con enfermedades graves y ha sido reconocida con varios galardones por su labor social.

Aunque ha asistido a algún encuentro de su exequipo, Kroos reconoce estar más desenganchado que nunca del fútbol de élite. Prefiere dedicar tiempo a su familia y explorar nuevas iniciativas, cerrando así un ciclo brillante y abriendo otro lleno de retos.