El momento en el que Vinicius rompe a llorar en su documental de Netflix: "O te conviertes en delincuente..."

La plataforma Netflix ha estrenado el documental 'Baila, Vini' en el que el protagonista es la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr. El futbolista brasileño deja entrar a las cámaras en su círculo íntimo y se muestra sin tapujos. Desde su llegada al club blanco hasta las dos Champions conquistadas, pasando por los incidentes racistas sufridos en España, el delantero se abre en canal para enseñar qué hay más allá de su alegre fútbol.

En el documental participan muchas caras conocidas. Algunas del vestuario del Real Madrid, como Carlo Ancelotti, Rodrygo o Bellingham. Otras que han marcado diferentes etapas de su carrera, como Ronaldo Nazario, Benzema o Neymar. También su familia y sus amigos participan en el proyecto más personal hasta la fecha de Vinicius, que no se deja nada dentro.

De hecho, es a los pocos minutos que arranca el documental cuando se ve a Vinicius 'romperse'. El jugador del Madrid recuerda sus orígenes y no puede evitar emocionarse: "Salí de Brasil, de un barrio en el que o te conviertes en delincuente o tienes que trabajar mucho para...", dice antes de interrumpir sus palabras por el llanto.

Luce emocionado Vinicius, que entre lágrimas repasa lo especial que fue la campaña 2023/24 con el Real Madrid: ganó la Champions marcando en la final y levantó La Liga. "Fue una temporada inolvidable. No solo para mí, sino también para mi familia y mis amigos. Para toda la gente que me ha animado", dice el brasileño.

Las cámaras de Netflix acompañaron a Vinicius durante todo el curso pasado, entrando incluso a varios estadios. No en Mestalla, donde el Valencia les prohibió el acceso tras los graves incidentes ocurridos la temporada anterior, cuando el partido se paró por los insultos racistas recibidos por el jugador del Madrid desde la grada.

Esto no es solo fútbol, es lucha, es identidad, es Brasil 🇧🇷❤️. Vini Jr abre su historia para que veas todo lo que costó llegar hasta la cima 🎬⚽. 'Baila, Vini' estrena el 15 de mayo. pic.twitter.com/xlldxlOhYZ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 22, 2025

"Sufrir así en mitad de un partido fue muy triste. Se me quitaron las ganas de jugar y sólo quería irme del campo. El árbitro mis compañeros me pidieron que me quedarse", recuerda cabizbajo Vinicius sobre el peor episodio que le ha tocado sufrir en su trayectoria deportiva. También su madre se emociona: "No estaba ahí para abrazarlo".

Estos acontecimientos, desde que un periodista le dijera en televisión que dejara "de hacer el mono", se tocan con profundidad en la pieza audiovisual estrenada este 15 de mayo.

Vinicius habla de sus primeros pasos en el Madrid y reconoce que le costó adaptarse tras llegar desde Brasil. "No creo estar al nivel de estos tipos", le llegó a decir a su representante como se cuenta en el documental. También las lesiones son muy dolorosas para él: "Es lo peor que te puede pasar", dice.

"No me pagan para ser amabale. Me pagan para meter goles", también señala Vinicius ante las críticas que recibe por su personalidad dentro del campo. Su camino, a pesar de tener solo 24 años, ha sido largo y lleno de momentos buenos y malos. Todos ellos quedan recogidos en su nuevo documental.