La intrahistoria del fichaje de Ancelotti por Brasil: "El anuncio debió producirse el viernes, pero hubo una filtración"

La llegada de Carlo Ancelotti a la selección brasileña supone uno de los movimientos más importantes a nivel mediático en el fútbol internacional. El italiano va a ser el primer seleccionador extranjero que tenga un combinado nacional que a pesar de ser el más laureado en Mundiales, llevan desde 2002 sin dominar el panorama futbolístico.

Para el pueblo brasileño haber conseguido la contratación de un técnico del perfil de Carletto es algo histórico y su fichaje no ha sido sencillo, puesto que las negociaciones llegaron a romperse antes de que el lunes definitivamente se hiciera oficial el anuncio, aunque el Real Madrid por el momento no ha emitido ningún comunicado respecto a la situación de su todavía entrenador.

Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), desveló en una entrevista junto a UOL Esporte cómo se trabajó la llegada de Ancelotti con el propio entrenador y con el Real Madrid. "Tuve que empezar todo de nuevo a través del propio club [...] Hace unos 20 días obtuvimos la respuesta del Real Madrid cuando me dio permiso para hablar con Carlo", reconoce el mandatario brasileño.

"Las negociaciones no fueron directamente con el entrenador porque respeto las instituciones. Tuve que empezar todo de nuevo a través del propio club. Luego evolucionó. Al principio no había nada concreto. Estaba en construcción. No desacreditar a ningún entrenador al que respetamos. Por su trayectoria, tanto como deportista como entrenador", admite Ednaldo antes de confesar cómo fue su primera comunicación con el club blanco.

El trabajo de Ancelotti en la selección brasileña comenzará el próximo 26 de mayo, un día después del que será su último partido dirigiendo al Real Madrid con el Santiago Bernabéu como testigo. Sin apenas mucho margen de tiempo deberá hacer la prelista para los compromisos que la Canarinha tiene ante Ecuador y Paraguay el 6 y 11 de junio respectivamente.

Los detalles del contrato

Por el momento se conoce que Ancelotti firma con Brasil hasta el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos con un contrato que ronda los nueve millones de euros al año según ESPN. Además de tener un avión privado para viajar a Europa todas las veces que quiera.

"Es prácticamente el contrato que pactamos. Fue un facilitador. Ya teníamos un entendimiento, un sentido de confianza mutua, ¿verdad? Confiando en él, y él confiando en mí en la institución. Por eso fue más rápido en términos de hacerlo bien. Pero el club tenía timing, independientemente de si era campeón o no. Independientemente (del resultado), tenía un gran interés en estar con el equipo", desveló Ednaldo Rodrigues.

Según el presidente de la Confederación brasileña, Ancelotti le reconoció su deseo de vivir en Brasil y ver los partidos. "Quiere conocer porque puede haber deportistas que pueden ser importantes. Estas decisiones las tomará ahora en esta lista porque hay poco tiempo y se decidió que no habrá entrenamiento en la Granja Comary", reconoció.

Sobre el anuncio de su fichaje cuando el Real Madrid aún no lo había hecho, Ednaldo Rodrigues desveló cómo transcurrieron los hechos: "En realidad, esto debería haber sucedido el viernes. Pero hubo situaciones en las que el club careció de ritmo. Cuando fue el lunes, no fue premeditado.

Lo que pasó el lunes es lo que pasa siempre, no por parte de la CBF: hubo una filtración. Y tanto la CBF como el técnico no lo quisieron desmentir más. Decir que no había esto, no había aquello. Ya no había manera", concluyó el presidente de la CBF.