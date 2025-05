Y el Barça de Flick acabó hablando de los árbitros: las cuatro polémicas "al 50-50" de Marciniak en San Siro

Inter

Barcelona

"Sobre el campo hay emociones y situaciones, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás. Ya lo dije hace unos meses, hay que cuidarlos, no podemos no respetar a los árbitros. Es una cosa de todos, de clubes, jugadores y entrenadores". Hansi Flick velaba así por los colegiados antes de la final de la Copa del Rey por la polémica con el Real Madrid. Ni dos semanas le ha durado al Barça el discurso.

La eliminación culé de la Champions League ante el Inter de Milán trajo consigo un sentimiento de decepción y declaraciones a cholón contra el árbitro del partido, el polaco Szymon Marciniak. El primero fue Eric García, sobre el césped: "Todos sabemos lo que pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí", lanzó al aire el central.

Flick rompió su 'promesa' de no criticar a los árbitros en la rueda de prensa. "No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión al 50-50 era para ellos", dijo el técnico alemán. Alguno más de sus jugadores, como Pedri, fue más explícito: "No es la primera vez que nos pasa con este árbitro. La UEFA debería mirarlo. Mkhitaryan debería estar expulsado. Son varias", criticó el canario.

En Can Barça amanece con el nombre de Marciniak en algunas portadas y señalado como el gran culpable de la eliminación culé. Son varias las polémicas que le reprochan al colegiado polaco que, sin embargo, no fueron mal arbitradas. Aquí están dichas acciones:

¿Mano de Acerbi?

La primera queja del Barça se produjo en el minuto 26. Varios jugadores, entre ellos Pedri, pidieron una supuesta mano de Acerbi dentro del área. El Inter ganaba 1-0 y los culés pasaban por un mal momento, agarrándose a esta acción para reengancharse al partido. Sin embargo, ni Marciniak pitó la pena máxima ni el VAR, que lo revisó, tuvo una opinión contraria.

En la repetición quedó claro. Es cierto que Acerbi va al suelo con el brazo muy abierto, pero el balón no impacta en él sino en el hombro. Por tanto, no es penalti.

El Barça pidió penalti en esta acción de Acerbi.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PUjqhoZj5g — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2025

Penalti de Cubarsí a Lautaro

El castigo para el Barça en la primera parte fue aún mayor cuando le pitaron un penalti en contra en los últimos minutos. Cubarsí cortó una contra cuando Lautaro pisaba el área y se disponía a fusilar a Szczesny. En un primer momento, Marciniak no señaló nada, pero el VAR le avisó para rearbitrar la jugada.

En el monitor, el polaco comprobó que la acción de Cubarsí no era tan limpia como aparentaba. En la entrada, su bota no impacta en ningún momento con el balón y sí con el pie de Lautaro. El balón sale rechazado por la bota del argentino, que cayó al suelo y se tiró unos largos segundos tendido sobre él. Marciniak no mostró la amarilla al central culé pese a tuvo que hacerlo al rearbitrar la jugada.

El colegiado señaló penalti de Pau Cubarsí sobre Lautaro Martínez tras consultar el VAR. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lbSA4EJixn — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2025

Penalti anulado a Lamine

Con 2-2 ya, en el minuto 70, el Barça tuvo antes de su tercer gol otra oportunidad de culminar la remontada. Marciniak pitó penalti cuando Lamine Yamal, que entraba al área, era derribado por Mkhitaryan. La acción era muy justa, casi sobre la línea, pero desde el VAR vieron que el primer contacto que iniciaba la caída del internacional español era fuera del área.

Marciniak, tras el aviso, rectificó y anuló el penalti. Fue falta fuera del área. Al rearbitrar, cabe la posibilidad que el colegiado tuviera que amonestar a Mkhitaryan, que ya tenía amarilla y hubiera sido expulsado. Así lo señaló Pedri después. Sin embargo, el polaco siguió la lógica del penalti Cubarsí, a quien tampoco sacó la tarjeta, y no sacó la segunda al armenio.

Marciniak señaló penalti en esta acción, pero la sala VOR decretó que era fuera del área.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/l9t0xgUOZf — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2025

¿Falta en el gol de Acerbi?

El mazazo para el Barça llegó a un minuto del final del partido. En el 93', cuando más de uno ya se relamía, Acerbi arruinó los sueños culés haciendo el gol que forzaba la prórroga en Milán. No había consuelo entre los jugadores azulgrana, que a la desesperada pidieron una falta de Dumfries sobre Gerard Martín en el inicio de la jugada.

La pérdida de balón del defensor catalán, que asistió en los dos primeros goles del Barça, fue limpia. Gerard, viendo que se le puede ir el esférico en una situación de peligro, se tira al suelo. Si hay contacto de Dumfries, es mínimo y no hay falta. El gol era legal.

⚫️🔵 ACERBI EN EL 93'.



Qué locura de partido. El Inter resucita. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/VzPAPgZ2fc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 6, 2025

Marciniak perdonó a Iñigo

El Inter también tuvo una jugada en la que pudo señalar a Marciniak y no lo hizo. Tras el 2-0 de penalti, Acerbi e Iñigo Martínez se vieron envueltos en una trifulca. Las cámaras de la televisión italiana captaron que el central azulgrana escupió al jugador interista. El VAR revisó lo que ocurrió entre ellos dos y decidió no actuar.

Iñigo Martínez explicaría la acción tras el partido, justificándose al decir que el escupitajo no fue para Acerbi: "No ha ocurrido nada. Simplemente me lo ha celebrado en la oreja. Una reacción mía innecesaria, pero en ningún momento se lo he tirado a él. El escupitajo ha ido a un metro y, si no, me hubiera expulsado. No tengo ninguna duda".