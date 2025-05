Iñigo Martínez, sobre su escupitajo a Acerbi: "Fue a un metro. Si no, Marciniak me hubiese expulsado"

Iñigo Martínez se convirtió en protagonista de una escena controvertida durante el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el FC Barcelona.

En la celebración del segundo gol del equipo italiano, el central del Barça protagonizó un gesto antideportivo que ha incendiado las redes: lanzó un escupitajo en dirección a Francesco Acerbi, defensor del conjunto nerazzurro.

Sin embargo, la acción pasó desapercibida para el colegiado Szymon Marciniak y, sobre todo, para el VAR.

Martinez sputa su Acerbi altro che diverbio.

Espulsione da var pic.twitter.com/iKXsUZt04P — 𝔸𝕣𝕜𝕠𝕤 ✪ Viva l'Italia antifascista 🚩 (@Arkos71) May 6, 2025

Al término del encuentro, el propio Iñigo explicó su versión de lo sucedido: "¿Mi escupitajo? Me celebra el gol en la cara. Una reacción mía innecesaria, pero no se lo lancé a él, fue a 1 metro. Si no, el árbitro me hubiese expulsado", declaró.

El futbolista justificó su gesto como una respuesta impulsiva, pero negó que fuese directamente al rostro de su rival, apelando a la interpretación arbitral como prueba de que no incurrió en una agresión grave.

Lo que el VAR no vio

Todo ocurrió después del penalti transformado por Hakan Calhanoglu, que puso el 2-0 en el marcador para el Inter. Acerbi, en medio de la euforia, se dirigió hacia Iñigo Martínez para celebrarlo en su cara. Fue entonces cuando el defensor culé, visiblemente alterado, escupió hacia el jugador interista.

La señal televisiva de la UEFA no mostró el gesto, pero sí una tangana posterior que pareció no tener una causa clara hasta que usuarios en redes sociales difundieron un vídeo donde se aprecia claramente el escupitajo.

Pese a la evidencia, el VAR no intervino ni avisó a Marciniak, quien no tomó ninguna medida disciplinaria. El gesto, según la 'Regla 12' del reglamento, debería haber sido sancionado con tarjeta roja directa por conducta antideportiva grave. Sin embargo, la acción pasó inadvertida oficialmente, lo que desató una oleada de críticas entre la afición interista y otros seguidores neutrales.

Uno de los aspectos más llamativos es que la escena no fue captada por la retransmisión internacional, sino por un aficionado italiano que compartió las imágenes en redes.

Este vídeo permitió reconstruir lo ocurrido, generando una avalancha de reacciones en redes sociales. En Italia, el incidente se volvió tendencia nacional, con muchos pidiendo sanciones posteriores.

En lo deportivo, Iñigo fue sustituido por Ronald Araújo poco después, probablemente como decisión táctica, pero su continuidad en el campo podría haber comprometido al Barça si el árbitro hubiese visto la agresión. El central vasco completó una actuación sólida en lo futbolístico, pero el gesto empañó su desempeño y expuso al club a una posible sanción mediática o disciplinaria.

Por ahora, la UEFA no ha emitido un comunicado oficial sobre la posibilidad de abrir expediente disciplinario, aunque la presión mediática crece.

El escupitajo ha generado un debate sobre los límites del VAR y su capacidad real para detectar y sancionar conductas antideportivas, especialmente en partidos de tal trascendencia.