Güler hace comerse sus palabras a Ancelotti: un vestuario rendido y un premio en el once para El Clásico

"El trabajo tiene recompensa. Sigue así". El mensaje que colgó este domingo en sus redes Fede Valverde y dedicó a su compañero Arda Güler no es baladí. El uruguayo, capitán sin brazalete —por ahora— en el vestuario del Real Madrid, reconoció así al turco su sobresaliente actuación contra el Celta de Vigo y el dulce momento que vive como futbolista blanco.

Güler metió un golazo para abrir el marcador, asistió en el 3-0 e hizo un 100% de pases precisos (62/62). Nadie creó más ocasiones que él y rozó la perfección. Ya son tres partidos seguidos a un nivel altísimo: marcó el gol de la victoria contra el Getafe en el 78', revolucionó con su entrada —junto a la de Mbappé— al Madrid en la final de Copa y volvió a brillar (y marcar) frente al Celta.

Es el Güler que todos esperaban. Especialmente, Carlo Ancelotti. Al técnico italiano es al que más achacan ahora la poca relevancia del turco durante la temporada. Arda sólo ha sumado más minutos que Militao, Carvajal y Alaba —jugadores marcados por las lesiones—, Lunin —el portero suplente— y Endrick, la otra joven promesa que ha vivido la misma realidad que el turco, aunque con mayor lógica puesto que sólo es su primera temporada en el Madrid. Güler ya está para mucho más.

Ancelotti ha sido duro con Güler esta temporada, especialmente en un momento que recordó él mismo este domingo en la sala de prensa del Bernabéu: "Hace dos meses di un palo a la gente que tiene alrededor y creo que le tengo que felicitar porque ha hecho un buen trabajo con él", señaló Carletto.

Se come sus palabras el técnico italiano, y con mucho gusto. La evolución de Güler era lo que le pedía durante meses al jugador: "Lo veo mucho mejor, con menos responsabilidad. La presión era demasiado grande para su edad. Lo está manejando mejor. Tiene más confianza, si hace un error no es el fin del mundo...", analizaba.

"Es evidente que el Güler de septiembre no es el de hoy" Carlo Ancelotti

Sus elogios no se quedaron ahí. "Ha sido una progresión natural de un jugador que quiere jugar en el Madrid, que tiene mucha calidad, que ha trabajo mucho…". Y dejó una frase que es para estar muy orgulloso: "Es evidente que el Güler de septiembre no es el de hoy", añadió Ancelotti.

Contra las críticas por su gestión, Ancelotti pone el pecho: "Yo tengo la responsabilidad de intentar manejar mejor la plantilla, no el individuo". Y recuperó otra de las frases que ha repetido esta temporada sobre la situación de Güler y Endrick: "Ya lo he dicho: hay que chupar banquillo para ser titular en el Real Madrid. Lo va a hacer mejor en los próximos años. Creo que el banquillo lo ha chupado bien, no le ha molestado, y ha progresado muy bien".

El vestuario reconoce a Arda

Güler ha encontrado su sitio en la posición en la que desde el Real Madrid siempre le han augurado un brillante futuro: la de interior. El club le fichó siendo un prometedor extremo derecho (o mediapunta), pero siempre le vio como un potencial crack mundial en una posición más retrasada. Un relevo para Modric, que son palabras mayores. La calidad, es obvio, la tiene.

En el vestuario todo son felicitaciones para Güler. Desde el mensaje de Valverde al gesto que, según cuenta Relevo, tuvo Vinicius frente a todos. También Mbappé reposteó en su Instagram una foto junto a Arda, al que quiere a su lado. Estas últimas actuaciones —y las palabras de los compañeros y el entrenador— han puesto en relieve el paso al frente dado por el turco a las puertas de otro Clásico.

Güler, Mbappé y Vinicius celebran un gol Reuters

El Madrid visitará Montjuïc en seis días. El último Clásico de la temporada será definitivo para una lucha por La Liga a la que los blancos se niegan a renunciar: el título puede quedar en manos de los culés o con una diferencia mínima entre uno y otro y la tendencia inclinada a favor de los de Ancelotti. Pues Güler se apunta a la batalla.

"Puede jugar, cierto. Va a competir para estar en el once inicial. No hay ninguna duda en esto", decía Ancelotti este domingo sobre las opciones de Güler de ser titular en Montjuïc. Algo comedido, aunque nadie imagina el equipo para estas jornadas finales sin él.

Volverá Rodrygo, que no jugó ante el Celta por un proceso febril, aunque su rendimiento de los últimos meses le ha señalado a ojos de la afición. El Madrid juega mejor con cuatro centrocampistas que con tres delanteros (más Bellingham) y Güler empuja fuerte. Arda se ha ganado un 'premio'.