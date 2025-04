Ancelotti celebra el regreso de dos jugadores importantes que estarán disponibles para la final de Copa del Rey

Un Real Madrid necesitado buenas noticias tiene este martes razones para celebrar. El motivo estuvo en el entrenamiento previo al partido de Liga contra el Getafe (miércoles, 21.30 horas), que estuvo protagonizado por el regreso al grupo de dos jugadores importantes.

Carlo Ancelotti dirigió la sesión de entrenamiento de este martes en Valdebebas, con la mente puesta en el reto inmediato, que es la complicada visita al Coliseum, pero también con la final de Copa del Rey de fondo. El Madrid afronta en cuatro días un partido vital en la temporada en el que tendrá al Barça como rival.

Las sorpresas en el entrenamiento de este martes no fueron otros que los regresos de Kylian Mbappé y Ferland Mendy. Ambos jugadores se reincorporaron al grupo con el resto de sus compañeros y se dan por recuperados de sus lesiones. La vuelta de los dos franceses al equipo está más cerca.

Mbappé se lesionó en la vuelta de Champions contra el Arsenal. El delantero se torció el tobillo y encendió las alarmas cuando tuvo que ser retirado del campo con ayuda del cuerpo médico. Se perdió el partido contra el Athletic, para el que también estaba suspendido por su expulsión en Mendizorroza.

La recuperación de su esguince de tobillo ha sido exprés. Apenas seis días ha tardado Mbappé en reincorporarse al grupo y crece el optimismo de cara a la Copa del Rey. Ancelotti quiere contar con su '9', que si está al cien por cien será titular frente al Barça. La duda es si Carletto querrá alinear dos o tres delanteros en La Cartuja.

Kylian Mbappé lesionado ante el Arsenal Reuters

En cuanto a Mendy, ha pasado más de un mes de su último partido. Fue en la vuelta de los octavos de Champions contra el Atlético de Madrid. Desde entonces se ha perdido ocho partidos, incluyendo la eliminatoria completa contra el Arsenal, por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El regreso de Mendy supondría un alivio para Ancelotti en esta recta final de la temporada. El italiano no ha terminado de confiar para el puesto de titular en Fran García y ante el Athletic volvió a apostar por Camavinga en el lateral izquierdo. Si el francés está en forma, no tardará en volver al equipo. No está descartado, por tanto, para jugar la final de Copa. Le quedan cuatro días.