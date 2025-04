Morientes desvela su grave problema de salud: "He estado cinco días en el hospital con un susto de muerte"

Fernando Morientes, exfutbolista entre otros equipos del Real Madrid y Valencia, desveló recientemente el problema de salud al que se está enfrentando en las últimas semanas.

Lo hizo en el programa de Tiempo de Juego de la Cadena Cope, del que es un tertuliano habitual, durante la retransmisión del Rayo Vallecano - Valencia. Una confesión que dejó sorprendidos a todos.

"Me encontraba mal después de muchos viajes. En la vuelta de Huelva a Madrid me dolía mucho el pecho, un dolor punzante debajo del esternón, pensaba que era algo gástrico y no quise ir al hospital. Por la noche sentí algo y fui al médico. Me encontraron las enzimas cardiacas muy altas y se asustaron", arrancó diciendo el exjugador.

Morientes explicó que "empezaron a buscar cosas en el corazón, pero no era nada de eso. Vieron un derrame en la pleura y pensaron que podía ser algo de los pulmones y así fue: una embolia pulmonar".

El ex del Real Madrid aseguró también que vivió horas de mucha tensión: "Esa noche ya sin poder dormir desde las 03:00, más tarde, a las 5:00 horas, me fui al hospital y me encontraron las enzimas cardíacas muy altas", apuntó.

"Tenía el talón de Aquiles muy alto. No era nada de corazón, vieron un derrame en la pleura y se alarmaron porque podía haber sido algo de pulmones y así fue. Un coágulo que nace en la parte de atrás de la rodilla por tanto tiempo en el aire, parado, en el coche", añadió el actual comentarista de Movistar+.

"Mi sangre se espesó, el trombo subió al corazón y después provocó un trombo pulmonar. He estado cinco días en el hospital con un susto de muerte para mi familia, para mí también. Pensaba de corazón, no lo era, pero era un tema serio. Yo que soy una persona sana y que se ha estado cuidando siempre, ni fumo ni bebo", finalizó un Morientes que confía en su pronta recuperación.