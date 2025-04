El Barça estalla por la "absurda e injusta" sanción a Mbappé: "Si es un jugador nuestro, que no lo hacen porque son limpios..."

Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona, se mostró muy crítico con la sanción impuesta de un partido a Kylian Mbappé tras su dura entrada sobre Antonio Blanco, jugador del Alavés.

En una entrevista concedida a RAC1, Yuste no sólo expresó su indignación por la decisión del Comité de Disciplina, sino que también analizó el momento del equipo, valoró el trabajo de Hansi Flick y se mostró esperanzado de cara al tramo decisivo de la temporada.

"Diría que es absolutamente absurdo. Una entrada estremecedora, que hubiera podido causarle, no ya una lesión sino una fractura al jugador contrario... y que es absolutamente desproporcionada", reaccionó a la acción de Mbappé.

Y añadió: "Si llega a ser un jugador nuestro, que no lo hacen porque son jugadores limpios, muy deportivos... Hombre, si a uno se le va la olla, como pasó con este jugador del Madrid, y solo le cae un partido, lo encuentro injusto y nos reafirma que lo hemos de hacer muy bien nosotros para no depender de situaciones como estas, porque esto es un mal ejemplo para el fútbol, por mucho que se le haya ido la olla. No se puede permitir, ni a Mbappé ni a nadie. Encuentro que solo un partido es una vergüenza".

El vicepresidente reconoció que sufrió mucho durante el encuentro de vuelta contra el Borussia Dortmund: "Sufrí porque nos jugábamos muchísimo, y cuando te juegas mucho lo que quieres es pasar a semifinales. Eso es un infierno amarillo y hace que te suba la temperatura. Evidentemente que sufres, porque lo teníamos cerca. Sufrir es un poco el ADN de los culés".

Rafa Yuste y Joan Laporta, en el palco del FC Barcelona EFE

Yuste también tuvo palabras de elogio para el técnico alemán y su cuerpo técnico: "Este es un equipo ganador y Hansi y su staff tienen ambición, ganas y mucha hambre de títulos. Nos regimos por objetivos y eso lo logramos. Pero ellos siempre están buscando la excelencia, intentar hacerlo lo mejor posible cada partido. Entonces, perder no gusta a nadie y este es el espíritu crítico que había ahí", señaló.

"Toda la expedición teníamos la sensación de no haber hecho nuestro mejor partido. Esto me gusta porque quiere decir que este equipo quiere ganar títulos, y eso sólo se puede hacer enfadándote cuando pierdes para poder ganar", añadió.

Finalmente, Yuste valoró positivamente el rendimiento del equipo bajo la dirección de Flick, aunque con cautela: "Hubiera dicho que era muy difícil. Nadie esperaba que un hombre que acaba de aterrizar, pese a su gran experiencia, que no conoce bien la ciudad ni el entorno, podría llegar hasta aquí. Se cambian metodologías que hacen funcionar mejor al equipo, pero, sin embargo, no hay nadie que esperara estar como estamos ahora. Y todavía no hemos ganado nada", sentenció.