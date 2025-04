Ancelotti habla de "bajón general" en su rueda de prensa más seria: "Mi contrato es bastante claro"

"Hablamos de hacer un buen partido mañana porque es fundamental para nosotros tener buenas sensaciones al jugar". Carlo Ancelotti no quiere que la Champions League quite al Real Madrid el foco de lo inmediato, que es La Liga y el partido de este domingo contra el Alavés. Ya habrá tiempo de pensar en la remontada contra el Arsenal tras una última semana miy difícil en Valdebebas.

El técnico italiano salió a hablar a la sala de prensa con rostro muy serio y así se mantuvo durante toda la comparecencia. No entró en debates sobre futuro, al igual que no quiso dejar el análisis de lo ocurrido en el Emirates en los kilómetros recorridos por cada equipo: "Hicimos menos en todos los aspectos", destacó.

Carletto confirmó el regreso de Dani Ceballos. Una buena noticia, por fin, para el madridismo. La siguiente ha de ser recuperar las "sensaciones", como dice, en Mendizorroza. El partido podría haberse jugado este sábado y no un día después, como harán el resto de equipos que siguen en la Champions para tener más descanso. El Madrid lo pidió y LaLiga se lo negó. En el club no se lo explican.

Moral tras el Arsenal

"Cada derrota es siempre lo mismo. Cuando pierdo un partido es un momento difícil, en el que toca pensar en dar la vuelta. Lo bueno del fútbol es que tras una derrota, tienes la oportunidad de volver y recuperar las sensaciones buenas. El equipo ha entrenado bien estos dos días y está focalizado en ganar el partido".

Charla con Florentino

"Es una pregunta que no toca hacerme a mí. El contrato es bastante claro. De mi futuro hablaremos al final de la temporada. El club siempre me apoya y me ayuda en los momentos de dificultad".

El Madrid corre menos

"La estadística es bastante clara: corrimos menos que el rival. En este sentido, nos ha afectado porque se podía haber hecho más. Pero no solo en eso. Las estadísticas las miro como las miran todos".

Remontar el 3-0

"Lo intentamos. Creo que el Real Madrid es el único que ha salvado muchas veces, y lo intentareos otra vez. Somos conscientes de cuánto nos puede ayudar nuestra afición en nuestro estadio. Lo podemos conseguir, pero lo que está claro es que lo intentaremos hasta el último minuto".

Por qué el Madrid corre menos

"Depende mucho de las características de los jugadores. Los otros años ha sido lo mismo. Es la distancia total y siempre hemos hecho menos por nuestras características. A pesar de eso, hemos ganado dos Champions. Contra el Arsenal hicimos menos en todos los aspectos: distancia total, número de sprints... Ellos trabajaron más que nosotros".

Vuelve Ceballos

"Ceballos está disponible para mañana y obviamente para el miércoles".

La clave para remontar

"Los recursos para intentar hacerlo".

No hay señalados

"Es un bajón general. Hemos encajado muchos goles en los últimos partidos y hay que frenar eso. Es muy importante, más aún cuando los delanteros no son tan efectivos como lo han sido siempre".

Jugar el domingo y no hoy

"No lo entendemos, pero es lo que hay. Esta temporada ha sido así. Pero tenemos más de 72 horas de descanso y no nos podemos quejar".