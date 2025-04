Los testimonios que señalan a Luque, médico de Maradona, en el juicio por su muerte: "Le operó cuando no era necesario"

La sesión del jueves en el juicio por la muerte de Maradona generó aún más controversia después de la declaración de cuatro testigos, entre los que se encontraba el de Verónica Ojeda, quien fuera la expareja del astro argentino. Todos ellos señalaron a Leopoldo Luque, su médico personal, por haberle operado de la cabeza a pesar de que varios profesionales aconsejaron no hacerlo.

La actuación del médico de cabecera siempre ha estado en tela de juicio: en un primer momento fue señalado por posible homicidio culposo; después por haber falsificado la firma de Maradona y también por haber sido uno de los responsables del mal estado de salud en el que se encontraba 'El Pelusa'.

Verónica Ojeda, expareja de Maradona, acusó tanto a Leopoldo Luque como a Agustina Cosachov de haberle mentido sobre la última intervención quirúrgica que supuestamente precisaba 'el Diego', además de criticar las condiciones de su última internación domiciliaria.

"A nosotros Luque nos dijo que lo había operado él, pero después nos enteramos que lo había operado otro médico, es una locura pero es así. Nos mintieron en la cara a todos. Se rieron en la cara", confesó Verónica Ojeda visiblemente emocionada.

"Nos dijo que fue un éxito, pero nos mintió. Es una vergüenza", indicó la expareja de Maradona, quien explicó que se volvió a aparecer en la vida del argentino en 2020 después de que una masajista le dijera que "vos sos la única que podés salvar a Diego".

Los testimonios que señalan a Luque

Además de la confesión de Verónica Ojeda, uno de los testimonios que señalan a Leopoldo Luque es el de Flavio José Tunessi, médico traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. El facultativo notó el abrupto deterioro de Maradona en torno a finales de octubre de 2020 y Luque se había puesto en contacto con él por si Diego le confesaba algún malestar.

"En la celebración de su 60 cumpleaños lo vi muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo, se tambaleaba. Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo 'me voy, no estoy bien'. Al otro día me habla Luque, me dijo que nadie lo vio bien y me preguntó si se podía hacer una internación en Ipensa", relata el médico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Según su relato, unas horas después Maradona llegó a la clínica y fue sometido a estudios de rutina, análisis de sangre y una tomografía computada, cuyos resultados arrojaron un hematoma subdural que el jefe de neurología del hospital, Guillermo Burry, definió en su declaración como "pequeño, leve".

Maradona durante uno de sus pasos por el hospital

Los tres profesionales que intervinieron en la evaluación del estudio y declararon este jueves (el clínico Marcos Correa, Burry y el neurólogo Cesarinni) coincidieron en que el hematoma era crónico, que no era el responsable del cuadro clínico que tenía Maradona y que tampoco requería ser operado porque no significaba una emergencia.

Sin embargo, a pesar de la recomendación del equipo médico del sanatorio, Luque hizo su propia evolución y decidió intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

"Su criterio era que para él era quirúrgico. Él me dio sus explicaciones científicas, yo le di las mías y yo le dije, después de una charla, que en el sanatorio Ipensa no se iba a operar a ese paciente. Lo decidí como jefe del área. Si era de urgencia, estaban las condiciones para operarlo. Pero para nosotros no era el momento porque había otras prioridades y el paciente no estaba compensado", reconoció Burry, el encargado del área de neurología de Ipensa.

Por decisión de Leopoldo Luque, Maradona fue trasladado ese mismo día a la Clínica Olivos, donde finalmente se le operó. Ante esta intervención, los médicos que declararon este jueves advirtieron de los riesgos que conllevaba operar a una persona con su historial clínico: posibilidad de una infección, hasta el peligro de la anestesia y de un mal posoperatorio.

La última visita a Maradona

Verónica Ojeda Ojeda recordó que visitó a Maradona el 23 de noviembre, dos días antes de su muerte, y lo encontró "desfigurado, hinchado, la panza y las manos hinchadas", algo que le desesperó.

"Diego estaba solo sin nadie, solo un custodio. No había ningún médico ni ambulancia. Teníamos que llevarlo a otro lugar porque no estaba bien Diego, no estaban los médicos, no había nadie, estaba solo con un custodio, alguien tenía que hacer algo, yo me lo quería llevar", manifestó Ojeda entre lágrimas.

La expareja de Maradona denunció que Leopoldo Luque tomaba alcohol con él, quien tenía un consumo problemático conocido por todos. Además, acusó a los médicos y responsables del cuidado del exfutbolista del trato que le dispensaban. "Ellos querían verlo a Diego mal, no querían verlo bien. No querían que estuviera consciente y apto para disfrutar", concluyó Ojeda.