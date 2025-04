El Real Madrid naufraga con estrépito ante el Arsenal y se queda al borde de la eliminación en Champions

Arsenal

Real Madrid

Va a hacer falta un milagro de los buenos para ver al Real Madrid en las semifinales de la Champions League. Después de caminar mucho tiempo en el alambre, el conjunto blanco se pegó el mayor batacazo de la temporada en Inglaterra. [Así vivimos la derrota del Real Madrid ante el Arsenal en Champions League]

Era resurgir o hundirse, y los de Ancelotti eligieron muerte. Lo hicieron después de una primera parte timorata y una segunda desastrosa que se convirtió en una auténtica pesadilla. Los dos golazos de Rice y el de Merino desarbolaron a un Madrid apático, desnortado y sin alma.

Eso fue lo peor. La sensación de equipo derrotado que transmitió el conjunto blanco, que ni siquiera agotó los cambios a la desesperada. Un conjunto paralizado que se ve al borde del abismo después de mucho juguetear con fuego.

De camino al hoyo

Lleva el aficionado del Real Madrid esperando casi desde el inicio de la temporada a que su equipo muestre un juego consistente. Ha habido chispazos, conexiones que han servido para ir sacando la temporada adelante como la eliminatoria ante el City, pero este equipo sigue sin encontrar la versión necesaria para despejar las dudas.

En la balanza pesaban las cosas del Madrid, que pese a que casi nunca convence de forma plena es especialista en sobrevivir y llegar con opciones de todo al tramo decisivo del curso. Pero este no fue un ejemplo de ello.

Vinicius da un pase en el partido ante el Arsenal. REUTERS

La primera parte de los de Ancelotti en Londres fue discreta, bastante mejorable. No es que el Arsenal sacara el rodillo y pasara por encima de su rival, ni mucho menos, pero es que los blancos apenas le hicieron cosquillas al equipo de Arteta en los primeros 45 minutos de la eliminatoria.

Hubo un pequeño espejismo en los primeros instantes con un disparo lejano de Mbappé y una acción de Vinicius que no acertó en su pase al francés, pero a partir de ahí el ataque blanco quedó desierto.

El Arsenal se hizo con el manejo del volante y pasó a vivir en campo contrario mientras el Real Madrid no quería o no podía morder. Ahí empezó el sufrimiento de los visitantes desde las bandas, especialmente por la izquierda, donde Alaba se vio constantemente superado por el desborde de Saka. Era arriesgada la apuesta del austriaco en esa posición.

Modric, en acción en el partido ante el Arsenal. REUTERS

Un lanzamiento de Thomas Partey puso sobre aviso a los de Ancelotti, aunque es cierto que Courtois apenas tuvo que manchar sus guantes en exceso.

Al paso por el ecuador de la primera mitad, Vinicius quiso encabezar una pequeña reacción del Real Madrid. Un disparo del brasileño desde dentro del área se marchó desviado sin coger la rosca necesaria, y después fue Mbappé el que tuvo la más clara de todo el partido.

El marcador reflejaba media hora de juego y Bellingham sacó la chistera a pasear. Un pase a la espalda de la defensa del Real Madrid encontró el desmarque de Mbappé. El delantero se plantó mano a mano, y lo que otrora hubiera ido para dentro sin dudarlo, esta vez fue un disparo centrado al cuerpo de Raya.

Mbappé ejecuta un disparo en el partido ante el Arsenal. REUTERS

En los últimos minutos de la primera mitad el Arsenal apretó el acelerador. Primero Saka le hizo daño a Alaba por la banda, pero su centro se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador.

Después, más de lo mismo. Otra vez Saka bien, otra vez Alaba mal. En esta ocasión la zaga del Madrid despejó con algo de suerte. Y por último, el doble paradón de Courtois para poner el broche. Primero a un remate de Rice y después al rechace de Martinelli.

Rice mata a balón parado

No cambió demasiado el decorado en la segunda mitad. Parecía que los dos iban al 'tran tran', que todavía tenían una velocidad pero que no querían desvelar sus cartas sabiendo que aún faltaba mucho.

A punto estuvo, no obstante, el Madrid de adelantarse con una gran combinación interior. Rüdiger rompió líneas con un pase a Bellingham, el inglés descargó para Mbappé y este, dentro del área y tras un quiebro, envió el balón al lateral de la red.

Parecía que podía desperezarse el Real Madrid en este momento tan crítico de la temporada, pero entonces llegó el desastre. En una falta a unos 25 metros de la portería, Declan Rice hizo magia. Salvó la barrera por fuera, con un efecto tan increíble como precioso de ver en cámara lenta, y sorprendió a Courtois por su palo.

Empezó ahí la pesadilla en Londres para el Real Madrid. No hubo capacidad de reacción alguna para los de Ancelotti, que anímicamente también están en uno de los momentos más delicados del curso.

Los blancos se salvaron de milagro de una triple ocasión que salvaron bajo palos. Primero Martinelli se encontró con Courtois, después Merino vio cómo Alaba sacaba en la línea de gol y por último otra vez Merino se topó con la mano salvadora de Courtois.

Rice anota el segundo de sus goles ante la estirada de Courtois. REUTERS

En el córner siguiente, otra más. Rice estuvo a punto de hacer el segundo, pero Bellingham también sacó bajo palos.

Estaba el cántaro a punto de romperse, caminaba el Real Madrid en un fino alambre y tenía todas las papeletas de caer al abismo. Se hundió con todo. Naufragio en Inglaterra con todo el equipo.

Rice se gustó en su noche mágica, seguramente la mejor de toda su carrera deportiva. Otra vez a balón parado. Si la primera vez eligió el palo de la barrera, esta vez cambió al lado del portero. Normalmente si una falta entra por ahí es fallo del guardameta, pero hay contadas excepciones y una fue esta.

El 'pepinazo' que conectó el centrocampista inglés fue maravilloso. Potente, colocado e imparable. Imposible ir más ajustado a la escuadra, ni con dos porteros se podría haber parado aquello.

El Madrid estaba hundido. No robaba, no tenía alma, no llegaba, no salía. En resumen, no existía en el Emirates. Todavía alguno esperaba que sacara fuerzas de flaqueza cuando estaba casi muerto, pero efectivamente pasó a tener encefalograma plano con el tercer gol.

Mikel Merino, ese '9' que se ha inventado Arteta por las circunstancias, también mojó. Lo hizo en una acción en la que de nuevo la pasividad defensiva del Madrid fue sonrojante.

Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos. REUTERS

De ahí al final del partido el Real Madrid fue el reflejo de la impotencia y de la derrota. No hubo una mínima reacción. Desde el banquillo los cambios no impulsaron, y en el terreno de juego no hubo nadie que diera una voz, que ejerciera de líder y que enmendara eso de alguna manera.

El Emirates contempló una derrota inapelable de un Madrid que se ve a punto de caer al abismo y que si no obra un nuevo milagro en la vuelta tan sólo podrá agarrarse a la final de la Copa del Rey ante el Barça.